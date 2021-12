Reportan derrumbe en almacén de Amazon en Illinois; trabajadores quedan atrapados

CN COLIMANOTICIAS

Estados Unidos.- Un número indeterminado de empleados de Amazon quedó atrapado ayer viernes, después de que un techo se derrumbara parcialmente en un almacén de Amazon.com Inc, cerca de Edwardsville, al sur de Illinois, zona donde se registró un tornado y fuertes tormentas.

Las autoridades adelantaron que se trataba de un incidente con “víctimas masivas” , pues se cree que hasta 100 trabajadores del turno de la noche podrían haber estado en el edificio al momento del colapso , pero la empresa no ha dado a conocer el número exacto de empleados en el centro de distribución cuando se registró el derrumbe, alrededor de las 20:30 hora local.

Un portavoz de Amazon dijo que la compañía estaba evaluando la situación y los daños en las instalaciones.

Servicios de emergencia del condado de Saint Clair y elementos del Departamento de Bomberos de Edwardsville acudieron al lugar para coordinar las labores de rescate, pero de acuerdo con los medios locales aún no se sabía cuántas personas habrían resultado heridas o muertas.

El derrumbe fue reportado poco después de que un tornado tocara tierra en la localidad. Los tornados y lluvias azotaron la región este viernes, con daños en casas y edificios de varios condados; además, de cortes en el servicio de electricidad . U na mujer en el exterior, Sarah Bierman, dijo que estaba muy preocupada por su marido , que trabaja en el almacén.