AL DESNUDO

Por: Edgar Rodríguez.

La fracción del Partido Movimiento de Regeneración en el Congreso del Estado, respaldada por su compañeros de viaje de Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y del Trabajo, le dio cuartelazo a la ex Presidente de Comisión de Responsabilidades, Priscila García Delegado, por no haberle dado entrada en tiempo y forma al Juicio Político en contra del ex gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez; y de quien fungió en su administración como Secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García.

El diputado de Morena, Armando Reyna Magaña, acusó a su camarada Priscila de no actuar “por un conflicto de intereses, al ser su marido el secretario del H. Ayuntamiento de Colima y colaborador de la esposa del diputado imputado contra quien se está solicitando el Juicio Político”, negligencia que sentenció, ameritaba su inmediata remoción como lo hicieron los diputados de los partidos políticos mencionados en el párrafo anterior.

La diputada peraltista Priscila García Delgado, en respuesta a las acusaciones que le hizo Reyna Magaña, ejerció su derecho a defenderse negando “tener conflicto de intereses ya sea personal, familiar, de negocios o de ningún tipo, ni con quienes han promovido los juicios políticos interpuestos en contra del exgobernador Ignacio Peralta, y el ex Secretario de Finanzas, ni mucho menos con los denunciados”.

Hasta allí todo razonable, pero la legisladora Priscila García empezó a regar el tepache al afirmar que “lo que les molesta a los diputados de Morena es el vínculo matrimonial que tengo con Francisco Rodríguez, actual Secretario del Ayuntamiento de Colima, pero déjenme explicarles porque al parecer lo desconocen, esta situación no constituye un conflicto de intereses, a mi marido, lo eligió el Cabildo Municipal de Colima, no la Presidenta, y que yo sepa, él no es el denunciado, no tendría porque yo excusarme de conocer de esos asuntos, ni es motivo para que ilegalmente justifiquen sacarme de la comisión”.

Ella y su vínculo matrimonial son asunto privado, pero lo que es del conocimiento público es que su marido está dobleteando ingresos familiares gracias a que, con el visto bueno de los panistas Pedro Peralta Rivas, Jorge Luís Preciado Rodríguez, la impuso a ella como su suplente al darse cuenta de que le anudarían su candidatura a diputado por el Segundo Distrito Electoral Local, por un lado; y por el otro, a que su mandamás José Ignacio Peralta Sánchez se lo recomendó a la alcaldesa de Colima Elia Margarita Moreno González. Los integrantes del Cabildo nunca lo eligieron, simplemente le aprobaron a la alcaldesa la propuesta que presentó a su consideración. Así de claro y simple.

“Me están violentando mis derechos políticos de ejercicio al cargo, me están discriminando y lo digo claramente: están ejerciendo violencia política en mi contra, tanto la presidenta de esta Mesa Directiva como la Diputada Andrea Naranjo. Al estar siendo objeto de violencia política agotaré las instancias legales correspondientes para denunciar la violencia de la que estoy siendo objeto”, queja y amenaza que tienen temblando de miedo a los diputados locales morenistas, emecistas, petistas y novo aliancistas.

Con la remoción de las tapaderas que Peralta Sánchez tenía en el Congreso del Estado en las personas de la multicitada diputada Priscila García Delgado y el diputado Rigoberto García Negrete, y el nombramiento de sus relevos Ignacio Vizcaíno Ramírez y Glenda Jazmín Ochoa, ambos del Partido Movimiento Ciudadano, la suerte del exgobernador señalado como el peor de la historia de Colima y su amigo está ya en manos nada más ni nada menos que el nuevo 4Teísta Leoncio Alfonso Morán Sánchez. ¡Las vueltas que da la visa, Mariana!

Se dice que…

*Como cucarachas en quemazón brincaron los Claudialovers porque el periódico Reforma recientemente publicó una encuesta nacional sobre las preferencias electorales de los ciudadanos en la carrera presidencial del 2024, en la que el joven alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, aparece sólo tres puntos porcentuales debajo de ella, 27 por ciento vs 30 por ciento.

*Fieles a su naturaleza rijosa compulsiva, mala educación e incivilidad, los Claudialovers llenaron las redes sociales con insultos a Luis Donaldo en su lenguaje arrabalero.