RELEVO EN ACCIÓN NACIONAL

La venganza es el placer,

de las almas bajas y pequeñas.

JUVENAL.

Por: Manuel Olvera Sánchez.

En los próximos días del mes de diciembre los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) llevaran a cabo su asamblea estatal con la finalidad de elegir a quien dirigirá los destinos de su partido, con la firme idea de resurgir la filosofía y esencia del panismo como una verdadera oposición responsable que contribuya a través del debate político constructivo a lograr mejorar las condiciones desastrosas en las cuales se encuentra sumido el estado.

En días pasados solicitaron su registro ante la comisión organizadora de llevar a cabo la elección del próximo dirigente estatal dos mujeres que han desempeñado múltiples tareas partidistas al interior del PAN: Dania Puga Corona y Julia Liceth Jiménez Angulo; ambas representan a dos liderazgos que en los últimos años han tomado las decisiones políticas al interior del blanquiazul, Dania Puga apoyada por Jorge Luis Preciado Rodríguez y Julia Jiménez por Pedro Peralta Rivas.

Ambas candidatas deberán tener presente que las condiciones han cambiado, dentro de sus múltiples tareas que deberán sacar adelante y sin generar división al interior de los grupos políticos será la de presentar a candidatos que hayan acreditado que efectivamente pretenden trabajar a favor de sus representados, deberán asumir un compromiso pleno con la sociedad. Acción Nacional deberá estar consciente de esto y bajo ninguna condición puede darse el lujo de enviar candidatos que han traicionado los principios de doctrina que los rige, y más aún al pueblo que es finalmente quien sufre las consecuencias de los malos gobernantes.

Tanto Dania como Julia conocen a cabalidad las entrañas de Acción Nacional y saben que deberán postular candidatos rentables, que garanticen la victoria electoral en cualquier posición que este en disputa, lo anterior debido a que esta más que acreditado que quien no trabaja a favor de la sociedad difícilmente lograra desempeñar tareas rescatables en beneficio de la sociedad colimense.

Las candidatas deben estar conscientes que el PAN ya cumplió un ciclo más en su actuar, sin embargo, deben saber capitalizar los errores cometidos en el pasado con la finalidad de enmendarlos y resurgir como un instituto político que despierte el interés del electorado bajo la bandera de ser una oposición responsable y comprometida con las causas nobles y justas que requiere hoy en día la sociedad mexicana.

Claro que Acción Nacional no son las personas quienes hacen un instituto político sólido, a Acción Nacional lo fortalecen su historia, sus fundadores que lo crean bajo una visión meramente comprometida con las causas sociales y buscando ser un contrapeso ante el totalitarismo partidista vigente en ese momento de la historia política de nuestro país; ellas, Julia y Dania más que nadie está enterado de lo anterior y deberán desarrollar tareas en busca de reivindicar ese legado.

Remitiéndonos a anteriores procesos electorales nos daremos cuenta que el PAN ha sido exitoso en las diferentes posiciones que han estado en disputa, sin embargo, no se menciona que ese éxito logrado indudablemente obedece a que los liderazgos al interior lograban llegar a acuerdos mediante los cuales se presentaban candidatos comprometidos con la sociedad y que de ello derivaban buenos gobiernos; en el pasado proceso electoral hubo liderazgos emblemáticos que no fueron tomados en cuenta y menos hoy en día en las posiciones distribuidas en los municipios en los cuales se es gobierno, por lo tanto no se debe perder de vista lo anterior para evitar resultados como los hasta hoy conocidos.

Acción Nacional requiere de un líder estatal que se sacuda las ataduras a las que ha estado sometido los últimos seis años, las cuales le han sido impuestas por interés ajenos a la filosofía partidista; se necesita de un líder que rompa los puentes políticos con personajes del poder político que no han permitido ser una verdadera oposición, y que gracias a esos puentes el PAN se encuentra en una de los peores momentos que la historia tenga registrado.

Al final los militantes tendrán la oportunidad de decidir sobre lo que a su juicio es mejor para Colima y para Acción Nacional

La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.

