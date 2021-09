Recurso para pago a docentes aún no llega a Gobierno del Estado

*Hay disposición del gobierno federal de ayudar*Los tiempos y métodos los define Hacienda*Mi prioridad es solucionar este problema: Gobernador

Colima.- Al atender a los integrantes de esta organización que se manifestaron en Casa de Gobierno, Peralta Sánchez dijo entender la situación tan complicada para todos, “es un tema que escapa a nuestra voluntad, no es un problema de voluntad, es un tema en el cual estamos en manos de la Secretaría de Hacienda”.

Informó que para la segunda quincena de agosto, se están entregando dos apoyos, uno por 103 millones de pesos a través de un adelanto de participaciones que ya llegó, y 25 millones de pesos para el pago de la nómina magisterial a través del Programa Presupuestario U080.

Dijo que el convenio de un U080 no es un proceso que se pueda controlar, “el convenio llegó apenas ayer, ayer mismo se firmó y hoy a primera hora se entregó en México en oficinas centrales, ya tenemos entregado el recibo y cumplimos con todo el procedimiento para poder recibir el recurso”.

Señaló que hoy personalmente habló por la mañana con el titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Educación para pedirle que se pudieran radicar los recursos a la brevedad. “Él se comprometió, porque a él a su vez le tiene que radicar el recurso la Secretaría de Hacienda”.

Mencionó que está buscando a esta persona, pero no le ha podido tomar la llamada y no le ha notificado si ya recibió el recurso por parte de la Secretaría de Hacienda. “Cuando me regrese la llamada el titular de la Unidad Administrativa y mañana temprano estaremos presionando para que tengamos los recursos radicados”.

Además, informó que ya está la nómina procesada y en el momento que lleguen los recursos se va a dispersar, solo es cuestión, dijo, que Hacienda nos mandé los recursos.

El mandatario estatal precisó que estará la próxima semana, pidiendo una reunión para resolver el tema de la primera quincena de septiembre, para salir en tiempo y forma.

Agradeció que se pueda establecer un diálogo respetuoso que es el ejemplo que todos los días dan como maestras y maestros, no solo al alumnado sino a toda la sociedad

Manifestó su solidaridad con la clase trabajadora que depende directamente del Gobierno del Estado, a quienes como lo anunció desde la segunda quincena de julio, por una crisis de liquidez que no tiene precedente, se han tenido problemas financieros que no han permitido cumplir con el pago de las quincenas

Además, informó que ya se hizo un primer pago al Ipecol para que pudiera surtir medicamentos, sin embargo, falta un segundo pago para poder saldarle a las y los doctores, estaremos cumplimentando porque así lo habíamos comprometido con los pagos necesarios para reactivar los servicios médicos.

Antes de concluir, reiteró que estará dedicado a resolver el problema financiero y que así como ya se han resuelto dos quincenas, esta quincena también está resuelta, “es nada más que me radiquen el recurso del U080 y el otro recurso que proviene de participaciones, ya se había radicado”.

Y dejó en claro que la voluntad del gobierno federal de apoyar sí existe, pero los tiempos dependen de ellos y no del Estado.

El gobernador estuvo acompañado por los Secretarios General de Gobierno, Rubén Pérez Anguiano y de Educación, Jaime Flores Merlo y el coordinador general de Comunicación Social, Fernando Antonio Cruz García.

Por su parte, el líder de la Sección 39 del SNTE, Heriberto Valladares Ochoa y el representante del CEN del SNTE, Mateo Casillas Ibarra, agradecieron que haya salido el mandatario estatal y les haya dado una respuesta.