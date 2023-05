Rector lee en voz alta, en Coquimatlán

*Leyó fragmentos del libro “La comparecencia de los valores: Una provocación a la justicia desde la ética material axiológica”, de José Ángel Méndez.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Coquimatlán, Col.- La mañana de este lunes, en la explanada del campus Coquimatlán, ante estudiantes y docentes, el rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño participó en la Feria del Libro Altexto 2023 con la lectura en voz alta de fragmentos del libro “La comparecencia de los valores: Una provocación a la justicia desde la ética material axiológica”, de José Ángel Méndez Rivera, editado por la UdeC en 2012.

Antes de su lectura, el rector comentó que desde que asumió su cargo, “una forma de no extrañar tanto la docencia es participar en este tipo de festivales, donde se me invita a dar charlas y conferencias con un tema que me gusta compartir: competencias genéricas o globales, que me parecen fundamentales, y una en la que insisto es la lectura; no importa lo que estudien, no importa la responsabilidad laboral que tengan, siempre será fundamental en sus vidas y más si están en un proceso de formación”.

Del libro que leyó, dijo que un gran amigo de su padre se lo regaló cuando él tenía 14 años”. Compartió que desde pequeño, su padre le insistía en la lectura: “Debo ser honesto y decirles que hasta los 14 años que leí este libro, no había hecho una lectura que me marcara, me orientara y me diera respuestas a preguntas que en ese momento tenía”.

“Cuando me preguntan por algún libro que haya sido fundamental en mi vida, me acuerdo de este libro; me parece fundamental para cualquier edad, pero particularmente para quienes están en un proceso de formación. Seguramente para todos los que estamos aquí, estudiantes y docentes, es muy recurrente el tema de la crisis de valores que vive la sociedad en general, y es una gran preocupación que tenemos todos”.

En este sentido, agregó, este libro relata lo sucedido en un aula de la Escuela de Filosofía de la Universidad Popular de Colima, a partir de la inquietud de un alumno por disertar más que sólo de pensadores griegos. Entonces, su maestro le pidió que para la siguiente clase explicara los seis géneros de valor: físico, económico, intelectual, social, moral y religioso, conforme a su manera de entenderlos y de acuerdo con su importancia, además ubicarlos en la escala de valores.

Al finalizar, la lectura el rector entregó un reconocimiento a las ganadoras del concurso Tik Book convocado por el Bachillerato 18 de Coquimatlán, en el que tenían que hacer una recomendación literaria por medio de Tik Tok; así, ganaba quien obtuviera más “me gustas” y mejor evaluación por parte de profesores, para garantizar la calidad de las recomendaciones literarias. El tercer lugar lo obtuvo Daphne Atzimba Chávez, el segundo Guadalupe Sánchez López y el primero Fernanda Escobedo Ramos.

Para concluir, el Mariachi de la Universidad de Colima tocó las mañanitas por el 25 aniversario de Altexto y amenizó buena parte de la mañana.