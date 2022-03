Recomiendan no consumir moluscos de venta en la vía pública o a pie de playa

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado recomendó a la población no consumir moluscos bivalvos -ostiones, almeja, callo margarita, callo de hacha y algunas especies de caracol- que se comercialicen en la vía pública y a pie de playa, ya que pueden contener toxina paralizante que se encuentra en la marea roja detectada en la bahía de Manzanillo.

Puntualizó que el limón o la cocción de estos productos no inactivan la toxina, y aclaró que, el contacto de bañistas con este evento natural no es dañino, pero recomendó a las personas con piel sensible, escoriaciones o con alguna herida en cicatrización no tener contacto con el agua, con o sin marea roja.