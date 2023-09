Recomiendan estudiantes marroquíes estancias profesionales en la UdeC

*Compartieron que la experiencia coincidió con lo que sus compañeros, que ya habían estado otros años en Colima, les contaron.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- A unos días de culminar su estancia académica en la Universidad de Colima, los estudiantes marroquíes Abderrahman Koutit, Aymane Faiq, Aya Boubakri, Hafsa Derkaoui, Sara El-bahri y Wissal Allabouch recomendaron elegir a la Universidad de Colima para realizar su estancia internacional de estudios.

La UdeC y su estructura de movilidad, explicaron los entrevistados, “nos permitió conocer la cultura de México, la gente hospitalaria de la región y el buen ambiente laboral para hacer las prácticas de estudio”.

Durante poco más de tres meses, los y las estudiantes de gestión industrial (Industrial Management Engineering) de la EMINES, Universidad Politécnica de Mohammed 6th (UM6P), en Marruecos, desarrollaron diseños, optimizaciones e hicieron motorización y robótica mediante matemáticas y física, en dos empresas colimenses donde aprendieron nuevas herramientas, el idioma español y la cultura.

En este sentido, dijeron que su estancia coincidió con lo que sus anteriores compañeros les contaron sobre la UdeC. Así, Aya Boubakri destacó que la gente de Colima es hospitalaria, amable y cálida, y que le fue fácil adaptarse.

En particular, ella expresó que temía cómo las personas la recibirían respecto a su vestimenta con hiyab y a su religión, algo que no sucede en el caso de los hombres, pues no visten de la misma manera: “fue todo un reto para mí. Al estar en Colima me dio gusto que las personas sólo están interesadas en mi persona y lo que descubren de mí, no en la religión, cultura ni apariencia, una gran bondad de la cultura mexicana”.

Por su parte, Abderrahman Koutit recomendó a estudiantes visitantes reunirse con los habitantes de Colima y apoyarse en el Amigo Loro, un estudiante de la UdeC que, de manera voluntaria, los ayuda en su adaptación y en cuanto a información básico: “Fue de gran, gran ayuda”, enfatizó.

Sobre Colima, Koutit dijo que escucharon sobre la inseguridad: “Amigos colimenses nos aclararon que los sucesos de inseguridad en las calles se relacionan con grupos delincuenciales, y que no habría problema con extranjeros, algo que pudimos constatar”, comentó.

Aymane Faiq agradeció a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica porque se encargaron de encontrarles hospedaje y asignarles una familia durante la estancia y, con esto, no tuvieron que elegir casa al llegar.

También compartieron que probaron tacos de pescado, ceviche y otros platillos que no contenían carnes rojas debido a sus restricciones religiosas, y destacaron que Colima tiene una característica general que disfrutaron y se llevan como un buen recuerdo: en todos los lugares se escucha música todo el tiempo.

Por último, cabe destacar que los seis jóvenes cursan la parte final de su formación profesional en Marruecos y sólo les resta un año de estudios. Los seis parten el día 10 de septiembre, de regreso a su país.