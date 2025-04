Realiza la Guardia Nacional operativo especial de seguridad y vigilancia en carreteras a partir de hoy

*Como parte del Operativo de Semana Santa 2025 se pone en marcha el Programa “Caballero del Camino” en apoyo a usuarios de carreteras por falla mecánica, orientación médica o turística.

Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- A partir de este viernes y hasta el 27 de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Guardia Nacional pondrá en marcha el operativo de seguridad y vigilancia en carreteras con motivo de la Semana Santa 2025, en el cual se implementará, entre otros, el Programa “Caballero del Camino” en apoyo a usuarios de carreteras por falla mecánica, orientación médica o turística.

La Sedena, a través de un comunicado de prensa, dio a conocer que, en cumplimiento a la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, con motivo del periodo vacacional de Semana Santa 2025, del 11 al 27 de abril del presente año, la Guardia Nacional fortalece la seguridad y vigilancia para proteger a las personas y sus bienes durante su tránsito por las vías de comunicación, estancia en centros turísticos y actividades cotidianas.

Esta actividad contempla la vigilancia en tramos carreteros, aplicación del programa “Héroes Paisanos”, despliegue en aeropuertos nacionales e internacionales, en centros con mayor concentración de personas.

También destacan los operativos: radar para detectar vehículos a exceso de velocidad; cinturón con el objeto de verificar el correcto uso del cinturón de seguridad; casco a fin de emplear de forma correcta el equipo de seguridad para motociclistas; telurio para inspecciones de seguridad a pasajeros de autobuses; “Caballero del Camino” en apoyo a usuarios de carreteras por falla mecánica, orientación médica o turística.

Reconoció la Sedena que, según estadísticas, durante el periodo vacacional de Semana Santa los accidentes carreteros aumentan entre un 15 a un 20%.

Por tal motivo recomendó que antes de iniciar el viaje en vehículo, revisar llantas, frenos, luces, limpiaparabrisas, agua, aceite y lugares para abastecer combustible; al abordar el automóvil colocar su cinturón de seguridad y verificar que sus acompañantes también lo realicen.

Evitar detenerse en parajes solitarios; no conducir cansado ni bajo el influjo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, que pongan en riesgo su vida y la de los demás; manejar con cortesía, no realizar maniobras peligrosas; observar y respetar las señales de tránsito, en particular los límites de seguridad, y evitar distractores al conducir, tales como el teléfono celular.

Para la seguridad de los paseantes y usuarios de carreteras y autopistas se mantendrá una presencia permanente para garantizar que este periodo vacacional se disfrute en un ambiente de paz y tranquilidad.