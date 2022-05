Realiza estudiante de doctorado estancia en Universidad de León, España

*Walter Serrano visitó también la Universidad de Barcelona, el Institute of Aging de la Universidad de Toulouse y la Liverpool John Moores, lo que le ha permitido indagar más sobre su investigación, relacionada con la vitamina D.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Walter Serrano Moreno, estudiante del Doctorado en Ciencias Médicas de la Universidad de Colima, realizó en estos días una estancia de investigación en el Laboratorio de Fisiología Humana y del Ejercicio en la Universidad de León, España. Dicha estancia forma parte del programa de movilidad académica de posgrados de esta casa de estudios y la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).

Como parte de su formación complementaria, durante cinco semanas el estudiante de posgrado trabajó en temas de investigación de la evaluación de la composición corporal por densitometría y bioimpedancia, así como en otras actividades relacionadas con proyectos de investigación afines, a cargo de José Antonio de Paz Fernández, director del Laboratorio de Fisiología Humana y del Ejercicio y coordinador de este programa.

Además, comentó en entrevista que ha visitado la Universidad de Barcelona, el Institute of Aging (Instituto del Envejecimiento) de la Universidad de Toulouse y la Liverpool John Moores, lo que le ha permitido indagar más sobre su investigación, relacionada con la vitamina D: “Esto fue en consenso con el profesor de la Universidad de León, quien me dio apertura para establecer contactos”, mencionó.

El acuerdo que tuvo con su investigador huésped, continuó, también le permitió asistir a un simposio sobre la vitamina D en Homburg, Alemania, “con especialistas que trabajan en esta línea de investigación, lo que me permitió conversar con ellos, pedirles opinión sobre mi proyecto y que me retroalimentaran”, dijo.

Este intercambio, siguió, “me enriquece mucho la visión crítica que se tiene hacia la investigación en otros países; por ejemplo, saber de dónde nace y cómo basan sus proyectos. También me ha llamado la atención que tienen todo un sistema para que las personas participen en los proyectos; es un intercambio de conocimiento para ambas partes, conocemos nuestros defectos y nuestras virtudes”.

Compartió que esta experiencia internacional le ha permitido no sólo ampliar su conocimiento y su formación académica, sino también crecer en lo personal; “a veces el miedo nos paraliza, pero si no nos salimos de esta zona de la rutina, no podremos crecer”.

“Mi mensaje es que nos atrevamos a explorar este tipo de experiencias, que nos enriquecen en todos los sentidos, y sobre todo que estamos en una Universidad, la de Colima, que nos apoya. Estoy acá gracias a que la Dirección de Posgrado me postuló a una beca de AUIP que auspicia el viaje y, complementariamente, la UdeC me ayudó. Estoy agradecido y listo para retribuirlo a mi Alma Máter”, concluyó.