Realiza Claudia Sheinbaum acto proselitista de campaña en Colima

*Asiste a un Foro sobre Reforma Electoral, que se convirtió en lanzamiento de su campaña rumbo a la precandidatura presidencial de Morena, en Colima



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Con el grito de «Presidenta, Presidenta» fue recibida, y despedida, por militantes, funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de Gobierno, diputados y regidores de Morena, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, quien este domingo encabezó un supuesto Foro sobre Reforma Electoral.



Desde temprana hora la Jefa de Gobierno, una de las tres «corcholatas presidenciables de Andrés Manuel López Obrador, anunció a través de las redes sociales, su visita a Colima, a donde «según dijo» fue invitada por la Gobernadora Indira Vizcaíno, para participar en eventos de índole «cultural».



A su llega a Colima, la mandataria colimense recibió y llevó a «la corcholata presidencial» a un desayuno en Comala; de ahí al «evento cultural» anunciado por Claudia Sheinbaum, en el Complejo Magisterial de la Sección 6 del SNTE, que se vio al máximo de su capacidad para recibir a la candidata de la Gobernadora Indira Vizcaíno a la nominación de Morena a la precandidatura presidencial.

Entre porras, pancartas, y fraternales saludos, al grito de «Presidenta, Presidenta», Claudia Sheinbaum, la «corcholata» preferida de López Obrador, encabezó el Foro Sobre Reforma Electoral.



Es de señalar que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México violó, una vez más las Leyes electorales, pues existe una prohibición expresa del INE para que «las corcholatas presidenciales» eviten participar en actos proselitistas o anticipados de campaña.



Sin embargo, eso no fue tomado en cuenta por Claudia Sheinbaum y por Morena.



Más tarde, la Comitiva encabezada por la Gobernadora y su Candidata Presidencial se trasladaron al Puerto de Manzanillo para sostener una reunión privada antes de que la Jefa de Gobierno retornará a la Ciudad de México.



Es de señalar que a esta reunión, ni a ninguna otra, la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, no fue invitada.



Sobre el particular, la alcaldesa porteña escribió en redes sociales:



«Para todas las personas que se han estado comunicando conmigo para preguntar porqué no asistí al evento con la Dra. Claudia en la ciudad de Colima el día de hoy, decirles que me enteré anoche por redes de su visita a Colima y el día de hoy hace unos momentos me enteré que estará aquí en Manzanillo en reunión cerrada con la Gobernadora, algunos [email protected] municipales, [email protected], [email protected] y empresarios en prestigiado hotel y posteriormente en una exclusiva comida a la que no fui invitada como tampoco lo fui al resto de los eventos.



Agregó que: la Dra. Claudia no vino a Colima en visita oficial ni en representación del partido Morena porque no ostenta cargo alguno.



«Por lo que es más que comprensible la exclusividad de los eventos en razón de que la anfitriona decide quienes serán sus invitados».



«Igualmente y en razón de que NO es una visita oficial la de la Dra. Claudia quien tiene mí reconocimiento por la trayectoria y congruencia que tiene en Morena y la izquierda mexicana, le doy la bienvenida a distancia, le deseo una agradable estancia en nuestro municipio y le envío cordial saludo».