¿RATIFICAREMOS O NO A LA GOBERNADORA?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez

Es la pregunta que podría surgir entre los colimenses, si se realiza el ejercicio electoral de la revocación de mandato para ratificar o no a la gobernadora Indira Vizcaíno, pues si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve que sí hay elementos para considerar la acción de inconstitucionalidad presentada por los diputados de oposición a Morena, porque según los legisladores locales inconformes la Ley de Revocación de Mandato de Colima que aprobaron a modo de la actual administración viola a la ley federal respectiva, porque debe dejarse abierta para éste período gubernamental como ocurre en el orden federal, así lo reveló la semana pasada el Coordinador de la fracción del PAN, Crispín Guerra Cárdenas.

Si recordamos hubo pugnas en el Congreso de Colima porque el proyecto y aprobación no fue similar a la mayoría de los Congresos de los Estados porque según Crispín Guerra los legisladores de Morena y aliados del Verde, del MC y PT tuvieron temor a una evaluación ciudadana de la actual administración estatal y prefirieron no hacer caso al propio presidente López Obrador quien les había pedido a los gobernadores transcribirla y aprobarla igualmente para estar sujetos a la aprobación o no ciudadana, sin embargo en Colima por las dudas o temor la aprobaron en aplicarla hasta la próxima administración estatal que se inicia en el 2027 y termina en 2033.

De acuerdo a esta Ley, “el inicio del proceso de revocación de mandato solamente procederá a petición de las personas ciudadanas en un número equivalente, al menos, al diez por ciento de las inscritas en la lista nominal de electores en el estado de Colima, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos seis Municipios de la Entidad y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellos, pero, debiendo en su conjunto representar cuando menos el diez por ciento del listado estatal de referencia”.

¿PORQUE NO FAVORECE LA OPINIÓN AL GOBIERNO ESTATAL?

Sabemos que la mayor parte las encuestas nacionales de opinión popular sobre los gobiernos estatales y publicadas no le han favorecido a la administración y a la gobernadora, Indira Vizcaíno, y este resultado debería ser mejor analizado no únicamente por la posible aplicación de la revocación del mandato sino por el bien del desarrollo estatal. Una mala opinión o mala imagen de un gobierno o de la gobernadora en turno es por múltiples factores, la gente valora hasta su comportamiento político personal en sus mensajes en videos que, aunque sean naturales por lo joven, como el famoso uso del prefifijo “Coli”- «Hola, Colimuchachos, del Coliequipo de Colibecas. Muchísimas Coligracias por todo el Coliesfuerzo que hacen todos los Colidías, las Colimadrugadas, las Colidesveladas, las Colihambreadas, todo el Colicalor que padecen a veces . Aunque les gustó a muchos jóvenes, pero a miles de personas de la clase política y adultos no, y la criticaron porque desean que se comporte como la ex gobernadora Griselda Álvarez, porque lógicamente la gente pretende compararla con el modelo personal que imprimió la ex gobernadora.

Por otra parte las deficiencias del Hospital Universitario, del Imss, Issste etc, y de las delegaciones federales repercuten también al gobernador en turno, se le culpa de todo es la cultura política, así como la ineficiencia de algunas Secretarias del gabinete estatal y Directoras que no tienen experiencia política, algunas se niegan a recibir a la gente argumentando reuniones con la gobernadora, pues debe reconocerse que algunas Secretarias del Gabinete definitivamente no funcionan y deberían ser removidas aunque sean muy leales, porque la lealtad no se mide en la opinión pública, aunque sea fundamental.

Dice el dicho popular “Pueblo chico infierno grande” pues Colima es uno de los estados más pequeños y está muy politizado, además los resultados electorales del 2018 si los analizamos también no fueron con una gran diferencia, entre ganadores y perdedores, por otra parte hubo alianzas con el Verde, el PT y Nueva Alianza, pero recibió más apoyo en el reparto político del pastel Nueva Alianza ocupando la Secretaría del Trabajo a pesar de que tiene menor representación política que el Verde y el PT, inclusive ya no tienen el control del partido, por tal motivo los seguidores de éstos partidos se sientes inconformes porque no hubo el adecuado reparto de espacios o de las Secretarías del gabinete estatal, es un tema recurrente de los simpatizantes aliados de Morena tanto del verde como del PT, mantienen alianza política local y nacional por orden de las cúpulas.

Otro de los factores que afecta la percepción y opinión popular sobre la actual administración es que pareciera que no hay orden ni control en el manejo operativo de la Comunicación Social del Gobierno Estatal, lo que afecta mucho a la opinión ciudadana sobre la eficiencia o no de la actividad gubernamental, la gente no sabe que beneficios o apoyos hay en Desarrollo Rural o como poder agilizar los trámites en Movilidad porque hay mucha cerrazón y negativas en los mandos administrativos, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública dejan que los medios informativos se les adelante en la información policial y en la publicación de los hechos violentos.

URGE UN SECRETARIO DE SEGURIDAD COLIMENSE

El tema de seguridad pública es lo que más le ha pegado a las últimas administraciones estatales y más aún a la gobernadora Indira Vizcaíno por la pugna entre los criminales, porque hasta Meganoticias informa cada rato en televisión local que 9 de cada 10 colimenses se sienten inseguros en Colima. El problema de fondo es que no hemos tenido desde hace cerca de 20 años a un “Secretario de Seguridad” colimense, pues la operación la hacen los militares o navales que han venido comisionados y designados desde el centro del país, por ello las casetas de vigilancia siguen abandonadas en las colonias y no hay distribución adecuada de elementos militares, navales o de la guardia nacional en los puntos estratégicos de las entradas y salidas en los municipios como antes se tenían.

Urge un “Secretario de Seguridad Colimense”, como Fernando Díaz Cendejas, Arturo Díaz Rivera, solo por decir nombres, entre otros muchos colimenses con experiencia y buen perfil policial que saben operar mejor, pues las casetas de vigilancia de las colonias que tanto apoyaban a la población las abandonaron cuando llegaron los militares a la Secretaría, argumentando ser innecesarias cuando son básicas para la tranquilidad de las familias. Conforme a ley federal de la delincuencia organizada le compete al gobierno federal investigar, perseguir y detener a la delincuencia organizada y ¿qué ha hecho?, por tal motivo al gobierno estatal debe asumir su responsabilidad, le compete operar las policías estatales y coordinarse mejor con los policías municipales pero no al revés, los mandos militares les ordenan a los locales y ellos no saben de la operación de proximidad y de la prevención de los delitos, por ello desaparecieron a todos los mandos de prevención en la policía estatal y estamos peor que antes.

EL CONGRESO DEBERÍA INTERVENIR

En Monterrey y en muchos estados designaron a sus propios Secretarios de Seguridad locales y los Congresos locales fueron los que exigieron para no responsabilizar a sus gobernadores, no permitieron a los comisionados federales que por cierto nadie sabe de dónde vienen y a donde se van después, y así mejoraron mucho su seguridad estatal, pues desde que se creó la Secretaría de Seguridad Pública por el Gobierno Estatal de Colima hace mas de 20 años no hemos tenido a un solo colimense como titular, todos los Secretarios han sido comisionados desde la ciudad de México, antes como Dirección de Policía Estatal tenía mejores resultados quizás los gobernadores permiten a los comisionados para así políticamente lavarse las manos porque argumentan que lo que ocurra es problema del gobierno federal, pero a un funcionario de fuera y comisionado a Colima no le importa tanto el temor o el dolor de las familias colimenses. Por último, deberían ponerse a trabajar todo el día los titulares del gabinete, facilitar los servicios porque no son empleados burocráticos ni sindicalizados, necesitamos mejores resultados en seguridad, salud, agricultura etc, pues la mala o buena imagen de la gobernadora no depende exclusivamente de ella, sino de todo su equipo o gabinete.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.