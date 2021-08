Qué vulnerables somos/ A propósito del regreso a clases…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

La naturaleza nos vino a demostrar lo vulnerables que somos, nos vino a recordar que el exceso de confianza es pésimo aliado para la seguridad.Y vimos pasar al huracán Nora frente a las costas colimenses, tan solo con una categoría 1, arrasó con El Paraíso en Armería, y azotó con fuerza a los tres municipios costeros, dónde se debe decir cómo es, Manzanillo sufrió grandes daños por los fuertes vientos de Nora que dobló y derribó árboles, postes de concreto, espectaculares de todos tamaños, estructuras metálicas en negocios y planteles escolares, desbordamiento de canales y ríos en diferentes puntos del municipio, en cuestión de un par de horas, todo se tornó en caos.

Pero la solidaridad también hizo su parte, y los ciudadanos se apoyaron para levantar lonas, toldos, árboles, láminas, y ayudar a los vecinos en labores de limpieza y poda de árboles, platicando sus experiencias durante el huracán y expresando su inconformidad ante la falta de agua, luz y trabajo de limpieza, poda de árboles y recolección de basura orgánica, por parte de Servicios Públicos.Y es que bastante trabajo hacen los ciudadanos con remover la basura que dejó el huracán, podar árboles, como para que no quieran llevarse la basura en el camión recolector, pues exigen al ciudadano que separen ramas de hojas y además, en bolsas negras, pero que no pesen mucho. ¿Entonces cuál es el trabajo de Servicios Públicos? Con todo respeto, es su obligación, no la del ciudadano.Es por eso que solicitamos a la alcaldesa Griselda Martinez, tome cartas en el asunto y ponga orden en el personal que se niega a recolectar residuos. En fin, el tema es largo, ya hablaremos con detalles.

REGRESO A CLASES en medio de escuelas afectadas por el paso del huracán Nora, que vino a terminar de poner la cereza del pastel en un tema que estaba en una zona crítica.No todas las escuelas recibieron su kit, ni todos los planteles cuentan con los recursos necesarios para realizar reparaciones y habilitar áreas clave para un retorno seguro a clases.Esto sin olvidar el semáforo Rojo brillante que imperan en el estado de Colima, dónde vemos que unos sí respetan protocolos, y otros andan como si nada pasara, en algunos casos padres de familia que llevan vida social muy activa y en otros casos sin cubrebocas, sin usar gel, sin lavarse las manos, ya ni mencionar otras medidas, pero eso sí, de darse un contagio en la escuela serán severos e su crítica, sin haber hecho lo necesario para que desde casa esa situación estuviera bajo control.Debemos ser responsables como padres y saber que este tema es muy delicado, considerando que niños y adolescentes no han sido vacunados.Cuidense, al respetar medidas, ya estás salvando vidas.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: Vaya exhibida se dió solito Eduardo Gutiérrez Navarrete, Director de Incoifed, cuando los periodistas de la capital le preguntaron sobre el estado de las reparaciones de planteles educativos, con necesidades de infraestructura, en proceso de reparaciones y aquellos que resultaron afectados por el paso del huracán Nora, dijo no tener datos precisos que iba al evento y que más tarde al llegar a la oficina, les pasaba el dato.Puro blof ante temas tan importantes para miles de alumnos. ¡Aplíquese señor Gutiérrez Navarrete!

REMO: Mi reconocimiento a personal de Protección Civil y Bomberos Voluntarios de Manzanillo, definitivamente no descansaron ni un minuto desde un día antes del paso del huracán Nora por el municipio de Manzanillo, y hasta el momento. Deberían otorgar un mayor presupuesto para ellos, vaya que desquitan el sueldo.

REMITO: Hay chicos que realizan carreras clandestinas, tipo película de Hollywood, pero a menor escala. El día que esto se salga de control, será noticia de alto impacto en Manzanillo.