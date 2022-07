Qué hago cuando una ley es injusta

Por: Ángel Durán.

Cuando se trata de leyes, sabemos que éstas, son el medio adecuado para resolver cualquier problema, en donde a cada persona se le debe dar lo que le corresponde, “parafraseando a Ulpiano”.

Además, la ley hay que cumplirla, cuando menos esa es la regla general. Pero ¿qué pasa, cuando una ley es injusta?

Hace muchos años, incluso como abogados, se tenía que soportar la irrazonable medida de que, una ley, aunque fuera injusta y aunque ya hubiera resolución de por la Suprema Corte (declarándola injusta) se tenía que seguir aplicando.

Pero las cosas cambian; ahora, cuando una ley es injusta, la víctima el afectado o afectada, puede no obedecerla y es legal ¡claro! Para que eso ocurra, tienen que intervenir los tribunales de justicia y así declararlo sus jueces, no es nada más decir, esta ley, creo que es injusta y ya no aplicarla; no, necesitamos la decisión de un juez, pero finalmente, hay forma ya de, si se sospecha que una ley afecta derechos, entonces, tenemos que demandar su ilegalidad.

Antes incluso, los jueces, te decían, cuando reclamabas la injusticia de una ley, lo siento, pero yo no puedo cambiarla, solamente estoy para aplicarla, ve y reclámale al legislativo, que fue el que hizo la ley, te quedabas con la impotencia, finalmente, es muy común, que abogados y tribunales, poco a poco van entrando a la cultura de expulsar del sistema legal leyes injustas.

Toda ley, debe ser el instrumento facilitador para resolver un conflicto, juzgadoras, abogados y abogadas y organizaciones civiles afines, son quienes más las usan, y tienen que estar mucho más atentos, a que toda aquella legislación se analice si a ley está acorde con la Constitución o no, o si en su aplicación, ocasiona alguna injusticia, si la provoca, tiene que denunciarla ante la autoridad judicial o ante el propio Congreso que la creo para su modificación.

El poder legislativo que hace la ley, es el que, por obligación directa, tiene que estar revisando de manera constante, que su sistema legal se esté aplicando y que ante el nacimiento de que alguna de sus leyes ocasiona injusticia, inmediatamente debe de intervenir para modificarla, sin necesidad de que nadie se lo solicite.

Debe estar atento, pues es su deber de crear todo el sistema legal para una convivencia pacífica.

Existen varias posibilidades para iniciar un camino de modificación a una ley injusta; si eres abogado o legislador, no hay ningún problema, basta con que se cuente con la responsabilidad ética a fin de buscar su modificación.

Si eres parte de la sociedad civil y consideras que una ley es injusta, se puede acudir a los colegios de abogados y abogadas, al propio Congreso que la hizo, y por escrito hacer la petición, arrimarse a los legisladores de tu distrito, escribir en redes sociales, ahora que hay modernos modelos de comunicación social y señalar la injusticia que causa una ley y pedir que se modifique.

Todos estamos inmiscuidos como vigilantes y guardianes de la Constitución, no necesariamente se necesita ejercer la abogacía, para identificar, cuándo una ley es injusta y ante eso, tenemos el deber de buscar su modificación.

www.angelduran.com