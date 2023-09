¿Qué funciones tiene WhatsApp Plus en 2023?

CN COLIMANOTICIAS

México.- WhatsApp Plus es una alternativa popular que ofrece una serie de funciones avanzadas para mejorar la experiencia de comunicación.

Las funciones

Personalización de la interfaz: Una de las características más notables de WhatsApp Plus es la capacidad de personalizar la interfaz de la aplicación. Los usuarios pueden cambiar el tema, colores de fondo, iconos y otros elementos visuales según sus preferencias.

Opciones de privacidad ampliadas: WhatsApp Plus ofrece más opciones de privacidad en comparación con la versión estándar. Los usuarios pueden ocultar su estado en línea, desactivar la confirmación de lectura y ocultar el estado de escritura mientras chatean.

Compartir archivos de mayor tamaño: A diferencia de WhatsApp, que limita el tamaño de los archivos compartidos, WhatsApp Plus permite enviar archivos más grandes, lo que es útil para compartir documentos extensos, videos de alta calidad y más.

Personalización de los ticks y burbujas de chat: Los ticks de mensaje y las burbujas de chat pueden personalizarse en WhatsApp Plus, lo que permite a los usuarios cambiar su apariencia y estilo.

Previsualización de medios: Con WhatsApp Plus, los usuarios pueden ver una vista previa de los medios (imágenes y videos) sin tener que abrirlos por completo, lo que agiliza la navegación y la gestión de archivos.

Bloqueo de la aplicación: WhatsApp Plus permite a los usuarios configurar un bloqueo de contraseña o PIN para proteger el acceso a la aplicación, añadiendo una capa adicional de seguridad.

Mayor duración de los estados: Los estados de WhatsApp Plus pueden ser más largos que los estados tradicionales de WhatsApp, lo que brinda más espacio para publicar imágenes, videos y texto.

Variedad de tipos de letras: Tiene un catálogo muy amplio de distintos tipos de letras, que permiten personalizar WhatsApp.

Copia de seguridad en la nube: WhatsApp Plus permite realizar copias de seguridad en la nube para asegurarse de que los chats y archivos importantes estén respaldados y protegidos.

Diseño de emojis personalizados: Esta función permite a los usuarios diseñar sus propios emojis y añadirlos a sus conversaciones, lo que añade un toque personalizado a las interacciones.

Llamadas: Se puede configurar para determinar quién nos puede llamar y quién no.

Calidad en las imágenes: Esta opción permite configurar la calidad y resolución que tendrán las fotos y videos al momento de enviarlas.

Es importante advertir que WhatsApp Plus, al no ser una aplicación oficial de Meta y WhatsApp, no está disponible en las tiendas de aplicaciones oficiales para teléfonos Android y iPhone.

Con información de Dinero en Imagen