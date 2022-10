Que detengan a los verdaderos homicidas de mi hijo: Erick Magaña, padre de menor asesinado en casa de ex secretario de Turismo

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Erick Magaña, padre del menor de edad asesinado al interior de un domicilio de colonias Las Palmas en la capital de Colima, donde habitaba Efraín “A”, ex funcionario público de la administración pasada, dijo que ha perdido la fe y confianza de las autoridades para resolver el caso.

Y es que expresó que no se siente satisfecho con la sentencia condenatoria de 80 años de prisión, el pago de una multa, así como de la reparación del daño impuesta a Jesús Antonio “N” por secuestro exprés, ya que exigió se investigue y detenga a los homicidas.

“Creo que tratan de cerrar el caso, ya con este sentenciado. Yo quisiera a los homicidas de mi hijo”.

El pasado 4 de marzo de 2019, en el domicilio del ahora ex secretario de Turismo, Efraín “A” se realizaba una fiesta en la que ingresaron varios individuos con armas para asaltarla.

En este sitio se encontraba Josué, adolescente de 16 años de edad -e hijo de Erick Magaña- el cual fue asesinado por asfixia.

En redes sociales se difundió una fotografía presuntamente tomada en la casa del ex funcionario, donde se ve a 11 hombres con las manos tras la espalda y completamente desnudos, entre quienes se identificó a Efraín “A”.

“Este sentenciado Juan Antonio “N”es quien abrió la puerta, pero los verdaderos homnicidas y que tienen mayor responsabilidad en estos hechos andan libres. Ya vamos para 4 años, es lento el trabajo de la Fiscalía”, dijo el padre del menor de edad.

De esta manera agregó que Jesús Antonio “N”, es un chivo expiatorio y con su sentencia buscan cerrar el caso.

LIBERARON A ÁNGEL “L” LA CLAVE DE TODO

De acuerdo a Magaña, la Fiscalía General del Estado habría detenido a Jesús Antonio “N” y Ángel “L”, este último liberado.

“En vez de detenerlos los están dejando libres, había otro detenido por el mismo delito de secuestro exprés y salió el libertad hace tiempo, entonces en vez de agarrarlo los están soltando. Esa persona era trabajador de Efraín “A”, vamos para atrás, los están dejando salir”.

Señaló que el Fiscal General Bryant García Ramírez, le dijo que Angel “L” tiene orden de aprehensión pero no está en Colima.

“Ese tipo llamado Angel “L” fue el que orquestó todo donde mi hijo perdió la vida”.

Expuso que e el sexenio anterior, de Ignacio Peralta ocultó a Efraín “A” y a los que estuvieron más allegados a él.

PERDIENDO LA FE Y LA CONFIANZA

El denunciante aseguró que está perdiendo la fe y la confianza en las autoridades estatales derivado a la falta de seriedad en el caso.

“Tenía la fe que en este nuevo gobierno se iban a solucionar pronto las cosas, porque esta claro y no hay tanto que buscarle”.

Añadió que la sentencia a Jesús Antonio “N” no le da tanto gusto, ya que desea que detuvieran a los homicidas que calificó son los verdaderos responsables, y que se informe si Efraín “A” está vivo o muerto.

“La verdad el gobierno y las instituciones están podridas, a lo mejor quieren hacer las cosas bien y no se puede porque tal vez hay muchos del gobierno anterior en el actual gobierno y no los dejan trabajar. En realidad ya estoy perdiendo la confianza”.