Proyecto asesorado por investigadores de la UdeC gana premio nacional

Colima, Col.- Con asesoría de investigadores de la Universidad de Colima, el estudiante Raúl Laveaga Chávez, de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), ganó el primer lugar en la fase final de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI) 2024, organizada por Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT).

Laveaga Chávez desarrolló la investigación: “Actividad física en una instalación deportiva urbana mexicana, con el Sistema de Observación del Juego y la Recreación en las Comunidades (SOPARC)”, bajo la dirección de la Dra. Ciria Margarita Salazar C. y el Dr. Pedro Julián Flores Moreno. Por parte de la UAN, recibió el apoyo administrativo de José Rafael López Medina.

Realizó su investigación en el Verano Delfín del Pacífico de 2023 en la Universidad de Colima. Primero concursó en el evento estatal de Nayarit y obtuvo el primer lugar en la modalidad de Ciencias de la Salud. En la fase nacional, se postuló en el área de Ciencias Sociales, consiguiendo el primer lugar. En la fase final participaron 16 estados y más de 150 proyectos en diversas categorías y niveles.

La investigación fue publicada en la revista digital “Actividad Física y Deporte”, de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales de Bogotá, Colombia, en el número de enero-junio 2024 (https://doi.org/10.31910/rdafd.v10.n1.2024). Firman el artículo: Raúl Laveaga-Chávez, Ciria Margarita Salazar-C., Pedro Julián Flores-Moreno y José del-Río-Valdivia.

El trabajo se centró en medir la cantidad de actividad física y el uso que se les da a las instalaciones deportivas, en específico a la Unidad Deportiva “José María Morelos”. La metodología utilizada fue observacional descriptiva.

Este tipo de observaciones es importante, dice el artículo, porque “hoy en día, los gobiernos e instituciones requieren de información precisa que les permita tomar decisiones a partir de informes o reportes de la participación de los ciudadanos, especialmente en los espacios deportivos públicos. Esto les permite diseñar y rediseñar políticas públicas, para redimir problemáticas y prevenir riesgos comunitarios”.

Utilizaron el System for Observing Play and Recreation in Communities (Sistema de Observación del Juego y la Recreación en las Comunidades, SOPARC, por sus siglas en inglés) durante siete días, en dos turnos: matutino y vespertino.

Los resultados dicen que en esos días asistieron a la Unidad Morelos 1,656 usuarios, donde la mayor presencia fue de varones, con 1,099. Las mujeres fueron 569. Durante el fin de semana, la mayor presencia fue masculina, con 233. Respecto a las edades, en fin de semana hay más presencia de infantes (177).

Comprobaron también que el SOPARC “es útil para medir la actividad física masiva en una instalación y ofrece información para la toma de decisiones, sobre el uso óptimo de los recursos de una instalación deportiva”.