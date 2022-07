PROFECO afirma que la leche de almendra no existe

*PROFECO especificó que las leches procedentes de la almendra, arroz, coco, avena y almendra con coco tienen un mínimo aporte de proteína.*El Laboratorio Nacional analizó un total de 22 bebidas.

México.- Ante el auge en la adquisición de las conocidas leche de almendras, arroz, coco u otro producto vegetal, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) realizó un estudio de 22 bebidas para analizar su contenido nutrimental.

Bajo ese tenor fue que la Procuraduría, en su último número de La Revista del Consumidor, aclaró que la principal diferencia entre dichos lácteos y la de origen animal recae en la cantidad de aporte nutricional; esto, debido a que ambas proveen al organismo de proteína, grasa, calcio y otros nutrimentos.

No obstante, destacó la importancia de no considerar a las bebidas vegetales como leche, esto, por una parte, en razón de que todas las marcas analizadas no integran lactosa, propia de los alimentos lácteos.

Por la otra, la dependencia argumentó que “la leche es sólo de origen animal”. Por lo cual, llamó a las y los consumidores a referirse a los productos como “bebidas vegetales”, mismas que, advirtió, “podría resultar desproporcionado el costo en relación a sus ingredientes”.

❌ La leche de almendra NO existe. 🐮 La leche es solo de origen animal, estos productos se tratan más bien de una bebida vegetal, que además analizando su composición podría resultar desproporcionado el costo en relación a sus ingredientes.

Qué resultados lanzó el estudio

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó un total de 22 bebidas vegetales de coco, arroz, soya, almendra, avena y coco con almendra, de marcas como Extra Special, Silk, Full Circle Market, LALA Soy Vita, So delicious, Güd, Santiveri, y más. (Consulta el listado completo en este link).

Para ello, se tomó en consideración el cumplimiento de la norma; el contenido neto; los contenidos de proteína, grasa, azúcares, sodio y calcio; el tipo de grasa para corroborar si son de origen vegetal, y la calidad sanitaria.

Los resultados del análisis lanzaron que todos los productos presentaron una adecuada calidad sanitaria, así como contenido neto declarado. Sin embargo, la dependencia destacó tres productos con inconsistencias en la información de la etiqueta:

– Las marcas Calahua Coconut Milk y A de Coco Coconut Milk pueden inducir a pensar que son leche, cuando se trata de una bebida vegetal. Esto, debido a que la traducción literal de Coconut Milk es “Leche de coco”.

– La bebida de avena, marca Santiveri Organic Bio, no cuenta con información del responsable del producto, es decir, razón social o domicilio fiscal.

– El alimento líquido de coco, marcar Terrafertil Nature’s Heart, presenta la leyenda Certified Vegan y un logotipo Kosher que no comprueba.

En tanto, respecto a las conclusiones del estudio, la PROFECO indicó que el principal componente de las bebidas analizadas es agua (presente en un 92% al 98%), seguido de azúcares, grasas y proteínas – estas últimas provenientes del vegetal de origen.

Con ese sentido, especificó que las procedentes de la almendra, arroz, coco, avena y almendra con coco tienen un mínimo aporte de proteína, en comparación con las de soya, cuyo contenido, para algunas marcas, ha logrado asimilarse al de la lecha de vaca.

En relación con los azúcares, el documento señala que el porcentaje de dicho nutrimento depende de la fórmula de cada fabricante. Mientras tanto, gran parte de las bebidas incluyen calcio agregado, pero por debajo del nivel de la leche.

Finalmente, la Procuraduría emitió recomendaciones a las y los consumidores de dichas bebidas:

– Leer la etiqueta, especialmente, para quienes padecen de alergias a ciertos granos

– Revisar las leyendas precautorias, pues algunas marcas indican que no debe usarse como fórmula infantil o especifican la edad mínima para consumirse

– Verificar las fechas de caducidad

– Considerar que el valor de las bebidas vegetales es superior al de la leche, entre 2.4 a 7.7 pesos más por 100 ml del líquido

