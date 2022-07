Proceso interno de Morena será en cabeceras distritales: Lara Chávez, consejero político

*Desconozco de donde salió el nombramiento de Julio León, de vocero para el proceso interno



Norma Osiris Moreno



Manzanillo, Col.- Héctor Lara Chávez, fundador y Consejero Político de Morena, dijo en su carácter como consejo político a un vigente del Movimiento de Regeneración Nacional, que los estatutos marcan las cabeceras distritales de los distritos electorales como sedes para el proceso interno del próximo 30 de julio.



Por tal motivo dijo que no será en Tecomán, como lo señaló Julio León, en una rueda de prensa que recientemente dio, que por cierto, refirió “desconozco de donde salió su nombramiento como vocero para el proceso interno de Morena”.



En Colima, añadió que los municipios donde deberá realizarse la elección son Manzanillo y Colima, por ser cabeceras distritales.



También, detalló que no debe existir la intromisión del ejecutivo estatal, ni mucho menos otorgar recursos económicos para tales fines, porque hay que recordar que se recibió una administración estatal endeudada y no sería viable dar recursos ha estos trabajos.