PRESUPUESTO ESTATAL 2022

Por: Manuel Olvera Sánchez.

Para nadie son desconocidas las grandes necesidades que sufren cada día buen número de los pueblos del orbe; pues en muchos de los casos los requerimientos para satisfacer dichas necesidades resultan insuficientes, situación que obedece a que estamos regidos bajo una economía globalizada, donde países como México, cuya dependencia económica radica en un 60% de la producción petrolera, hace más grave su estabilidad económica.

Afortunadamente para nuestro país, existen estrategias financieras que andamiadas por herramientas presupuestales, permiten que los recursos públicos adopten un rumbo más eficiente y transparente.

Lo anterior porque dentro del sector Gobierno se cuenta con dos tipos de inercias que afortunadamente o desafortunadamente se desarrollan, pues las actividades dentro de cualquier organización gubernamental, ya sea del orden federal, estatal o municipal, se cuenta con la inercia viciada heredada a través del correr del tiempo y la innovadora, que persigue hacer eficiente el uso de los recursos públicos.

Hablar de un presupuesto, será indudablemente un gran desafío para la administración de la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva, ya que independientemente de que estamos hablando de un “borrón y cuenta nueva “, se deberá de luchar contra la inercia viciada que lo que menos busca, es hacer eficiente y transparente el gasto.

Igualmente hablar de presupuesto, independientemente de que se buscará una evaluación del ejercicio del gasto, también se debe contemplar una figura innovadora como lo es la transparencia, es decir, que los recursos públicos se apliquen exclusivamente para lo que han sido destinados, y bajo ninguna justificación establecer otros requerimientos no considerados.

Implementar presupuestos, traerá como consecuencia, realizar un análisis financiero a fondo y muy en particular, en lo relacionado a los recursos que se destinan al estado y a los municipios, ya que en gran medida en estos ámbitos de gobierno es en los que el rubro de deuda pública y la opacidad en el ejercicio del gasto han crecido de manera muy importante.

Son tantas las ventajas de trabajar con una visión vanguardista en lo referente a presupuestos, que ello nos llevaría varias colaboraciones el enumerarlas, sin embargo, en la presente se señalan solo algunas de las bondades que se obtienen al implementar esta modalidad, si es posible en las subsecuentes colaboraciones las abordaré por lo trascendental que resultan para México y, para nuestro Estado.

Vale recordar que una de las banderas que enarbolo en campaña el hoy en día Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue el del combate frontal a la corrupción, situación que actuando de manera congruente, el presupuesto de egresos de la federación no podía escapar y atender ese cáncer que ha sumido a nuestro país en niveles de pobreza y pobreza extrema no justificables.

El presupuesto de egresos que se aprobara para el ejercicio 2022 deberá contar con una visión de reordenar las finanzas públicas y contemplar entre otros: no adquirir deuda, austeridad, honestidad y combate a la corrupción; también contemplar la no implementación de nuevos impuestos y la no modificación de las reglas de coordinación fiscal.

En el año 2015 en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible México fue uno de los países que aprobaron la Agenda para el Desarrollo Sostenible, dicha agenda contempla poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia. Dicha agenda adopto el nombre de: “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”.

El presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 y bajo un alto sentido de responsabilidad derivado de los compromisos contraídos en la agenda 2030 deberá contemplar una serie de innovaciones como herramientas presupuestales con la finalidad de garantizar no solo las necesidades presentes sino también las futuras, razón por la cual los programas presupuestarios contemplan un esquema de desarrollo sostenible.

Dentro del documento rector del gasto, Indira Vizcaíno deberá fortalecer dos rubros que son fundamentales dentro de cualquier gobierno que se preocupa por sus gobernados como lo son la seguridad pública en la cual se le deberá asignar un techo presupuestal importante y en el combate a la pobreza y a la pobreza extrema ya que van de la mano.

Sin lugar a dudas el presupuesto de egresos enviara un mensaje muy claro sobre la visión de estado que persigue la administración de la gobernadora electa Indira Vizcaíno Silva, un presupuesto que elimine de tajo inercias negativas, vicios enraizados que impiden una distribución equitativa de la riqueza, esperemos y que sea una administración estatal que de los resultados esperados por un pueblo harto de malos gobernantes y que los cambios sean palpables entre la sociedad y que se perciba una mejor calidad de vida entre el pueblo.

