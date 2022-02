Presentan demanda de juicio político contra Locho Morán

*Existe presunción del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Colima que existió «desvío de recursos» al no entregar retenciones de aportaciones económicas sindicales al Ipecol.



Alfredo Quiles Cabrera



Colima.- La dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima presentó oficialmente «una demanda de Juicio Político» en contra del ex alcalde de Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, y contra quienes fueron su tesorero municipal, Armando Zamora González, y la directora de Egresos, Andrea Juárez Cruz, «por el desvío de recursos por más de 53 millones de pesos, durante la gestión administrativa 2018=2021.



La demanda de Juicio Político fue presentada ante la Secretaría General de la Sexagésima Legislatura Local, y remitido a la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, para su análisis y aprobación.



Según la demanda de Juicio Político cuya copia obra en poder de COLIMANOTICIAS, la demanda fue presentada por Miguel Ángel María Anguiano y María Guadalupe Rodríguez Decena, integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima.



En su escrito de demanda de Juicio Político en contra del ex candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la Gubernatura del Estado, Leoncio «Locho» Morán, es por la presunción del desvío de 53 millones 538 mil pesos que «fueron retenidos a los trabajadores por concepto de cuotas sindicales y que no fueron enterados al Instituto de Pensiones del Estado de Colima» en agravio de los trabajadores.



En su petición, los burócratas municipales hacen una relatoría de la situación y las aportaciones descontadas a los propios trabajadores durante la gestión administrativa de Leoncio Morán.



Es de mencionar que esta demanda de Juicio Político ya fue ratificada por los propios interesados a nombre del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima el 21 de enero del año en curso.