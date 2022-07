¿POR QUÉ NACHO PERALTA?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

Sin manifestaciones de apoyos o aplausos, más bien como si aventaran un balde de agua fría a Colima, así los priístas colimenses recibieron la noticia del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, informando el nombramiento de Ignacio Peralta Sánchez ex gobernador de Colima como nuevo miembro del CEN del tricolor, incluyendo así a otros cinco a exgobernadores, a quienes elogió por su compromiso, disposición y experiencia para mantener la unidad y fortaleza del PRI nacional, ratificando su permanencia hasta agosto de 2023 conforme a los estatutos.

Hasta la diputada local priísta Lisset Moreno Ceballos hija de Fernando Moreno manifestó estar sorprendida por dicho nombramiento, sin meterse a fondo, pero los colimenses reconocemos que gran parte de la responsabilidad política de que el PRI haya perdido la gubernatura recae precisamente en el ex gobernador Nacho Peralta, aunque haya logrado mantener la capital y algunos otros municipios.

La estrategia política del líder nacional del PRI es muy clara, en realidad el nombramiento de los seis ex gobernadores, que incluye a Nacho Peralta no fue para que ellos fortalezcan al partido en sus estados, pues sabe que la mayoría de los ex mandatarios por su culpa y desatención a su partido perdieron las gubernaturas en sus estados, fueron invitados más bien para que fortalezcan a la dirigencia nacional del tricolor y participen en su defensa ante los grandes embates internos y externos, principalmente ataques de Morena y sus aliados desde las más altas esferas del gobierno federal, la jugada está clara, pues nadie duda de que los exgobernadores tienen más peso político nacional que muchos otros cuadros.

Los ataques al PRI vienen desde lo más alto y empezaron con los múltiples audios que supuestamente le grabaron al presidente del PRI nacional y denunciados por la polémica gobernadora de Campeche Layda Sansores quien en poco tiempo cumple los 80 años y que antes fue del PRI, quizás ya está como dicen, “chocheando” y le importa un comino la legalidad, al catear y exhibir a nivel nacional la residencia de Alito, pero sin duda dichos audios los obtuvo por la línea gubernamental, pues allí tiene al Fiscal General en su estado, Renato Sales Heredia que estuvo en la Secretaría de Gobernación quien sabe cómo obtener grabaciones privadas con los aparatos de la dependencia y es probable que por esa línea vengan.

Pero además “Alito es también cuestionado desde el interior del partido por un grupito opositor del tricolor que pretende arribar para lograr espacios en el 2024, éstos sí provocan la división y hacen daño, Alejandro Moreno ya no siente lo recio sino lo tupido y lo presionan mediáticamente para que renuncie, sin duda el gran opositor a Morena es el PRI, pero se especula que para el 2023 la campaña se desatará contra los miembros del PAN, perseguirán a Ricardo Anaya, la idea es sin duda planchar el terreno para la sucesión presidencial del 2024 y abrirle el camino un poco más a Morena para contra restar los errores gubernamentales como lo es la alta inseguridad pública.

Sin lugar a dudas aumentarán de tono las pugnas entre los partidos y grupos de poder nacional en la sucesión del 2024, pero que lástima que estén pisoteando derechos privados, públicos y persiguiendo a enemigos opositores para mantenerse en el poder, dicen que le van girar orden de aprehensión a Ricardo Anaya para que no regrese a México y así pisotean a instituciones y hasta tribunales.

Los mexicanos debemos estar más atentos y valorar mejor la sucesión presidencial, sobre todo cuando la mayoría somos apartidistas, Morena quiere mantenerse en el poder pero debe de gobernar mejor, sobre todo en seguridad pública, pues estamos peor porque aumentó la inseguridad y al gobierno federal le compete atender y resolver los conflictos con el crimen organizado conforme a la propia Constitución federal, urge promover el autoempleo, porque hasta la pobreza aumentó en el país, además hasta hoy no ha habido una sola obra pública relevante en Colima, ¿O sí?. Con todas las administraciones federales anteriores si hubo obras importantes y vamos a mitad del sexenio y no vemos nada, -por ello para mantenerse en el poder- en lugar de golpear, perseguir a los opositores de Morena es mejor gobernar mejor, así de sencillo.