Podría salir de Tecuanillo, el tradicional Torneo de pescado de Robalo

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Esta vez ya no hubo captura pues la falta de Robalo ha provocado que los organizadores contemplen cambiar de sede, por la falta de esta especie.

Alejandro Maldonado, organizador del evento, señaló al respecto que a pesar de lo anterior el 12vo torneo de pesca de Robalo en el balneario Tecuanillo se ha considerado un éxito, y dijo que la falta de esta especie se puede deber a múltiples factores, en este caso, desde efectos lunares, trasmallos, poca agua, entre otras.

Alejandro Maldonado, admitió que el comité organizador estará analizando para la siguiente edición cambiar de sede. Aseguró que los temas de controversia no forman parte de la organización sino de la playa sede y en ese sentido, dijo que estarán analizando los factores de mejora buscando que el torneo sea espectacular “estamos en la disposición de que el torneo se quede en Tecuanillo, pero si algunos factores no se pudieran cambiar es probable que se analice alguna otra sede”, pero no sería por falta de peces.

“De los torneos de orilla no todos tienen captura que califiquen, once años atrás Tecuanillo ha dado fama de tener grandes tallas por eso cuando salen los peces pequeños queremos más grandes pero así es esto, como el pez viene migrando, prácticamente hay que adivinarle, no es lo mismo a la pesca de lago o estero donde ahí están los peces de manera segura”.

Por último, Alejandro Maldonado informó que hubo otras capturas con señuelo, como fureles, Chihuilín, pargo, palometas e incluso sardinas que no van más allá de 10 centímetros, “pero no deja de ser captura, tuvimos una de furel de 3 kilos, la más significativa, pero no calificó porque faltamos al reglamento y tuviéramos que premiar todas las capturas que hubo”.