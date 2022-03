Pide Tey Gutiérrez a su equipo seguir el ejemplo de Juárez

*Conmemoran en Villa de Álvarez natalicio del Benemérito de las Américas

CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- En el 216 aniversario del natalicio de Benito Juárez, la Alcaldesa de Villa de Álvarez, Tey Gutiérrez Andrade, llamó a su equipo de trabajo a seguir el ejemplo del Benemérito de las Américas: trabajar con orden, responsabilidad, honestidad, transparencia, humildad y en cercanía con la gente.

“Juárez tenía una filosofía de vida y una misión muy clara: implementar la justicia, reformar la Constitución para darle a la gente lo que merece y luchar contra la ignorancia a través de la educación, por lo tanto a nosotros nos corresponde seguir su camino”, dijo la Presidenta Municipal.

En la explanada de la Casa de la Cultura y acompañada por integrantes del Círculo Cultural Colimense, integrantes del Cabildo y funcionarias y funcionarios municipales, Gutiérrez Andrade indicó que el Presidente Juárez, a través de su valentía, amor a la Patria, humildad y como libertador de conciencias, “nos enseñó que la verdadera lucha siempre será la de las causas justas, cuya meta es el beneficio para la gente”.

Hizo el llamado a no prometer hacer una cosa y terminar haciendo otra, pidió eliminar los medios compromisos y las medias verdades, a no caer en los oportunismos y no culpar al pasado, porque se estaría culpando también a quien hoy se celebra.

“Nosotros también combatimos la corrupción, pero de a deveras, y cuidado con quien no respete la ley”, les advirtió la Presidenta a sus funcionarios y funcionarias.

Por su parte, Manuel Preciado López, representante del Gran Maestro y Presidente del Círculo Cultural Colimense Jesús Muñoz Novela, habló de la faceta del Juárez educador, distinguida por la creación de la Ley de Instrucción Pública de 1867, que concibe a la educación, no como un privilegio de unos cuantos, sino como un derecho de todos.

Finalmente, mencionó a Juárez como el creador de instituciones como la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela Secundaria de Niñas, la Biblioteca Nacional, el Jardín Botánico y el fortalecimiento del Museo Nacional, entre otras, las cuales han demostrado la importancia de la educación en el desarrollo de los pueblos.