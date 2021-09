PES y Fuerza por México conforman Grupo Parlamentario en Colima

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El partido Fuerza por México se agrupará al Grupo Parlamentario Partido Encuentro Solidario en la sexagésima legislatura que entra en vigor a partir de este 1 de octubre, informó el dirigente del PES Colima, Marcos Santana Montes.

En este Grupo Parlamentario fungirá como coordinadora la petista Kathia Castillo Hernández.

Expresó que la conformación se debe por coincidencia de ideas y diálogo en torno a temas que benefician al estado.

“Hemos encontrado temas que sin duda serán parte importante de agenda legislativa que en oportunidad legal habrán de presentar los integrantes del grupo parlamentario”.

De esta manera agradeció al legislador electo de Fuerza Por México, Rigoberto García Negrete de sumarse a la diputada electa del PES, Kathia Castillo Hernández y constituirse en un bloque que tome decisiones importantes para toda la sociedad.

Castillo Hernández, refirió que se tienen puntos de vista similares donde no habr´pa competencias y se trabajará en equipo.

“Hacer las cosas de manera diferente, somos autónomos, nuestro Grupo Parlamentario es Encuentro Solidario y no hay más, no se trata de colores, sino de votar a favor de lo que la ciudadanía requiere.

Por su parte, García Negrete, legislador electo del partido de Fuerza por México, agregó que este equipo es para fortalecer el respaldo a todos los colimenses. Negó sumarse al partido Moreno vía Partido Encuentro Solidario, ya que comentó no es un partido tradicional como algunos otros.

AGENDA LEGISLATIVA

La Agenda Legislativa se presentará en noviembre como lo dispone la normativa del Congreso, para que la sociedad colimense conozca los temas que habrá de impulsar el Grupo Parlamentario, los cuales están enfocados en ejes a mujeres, jóvenes, desarrollo económico e impacto a medio ambiente.