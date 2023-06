Permisos de circulación sólo deben tramitarse en Subsecretaría de Movilidad

* Utilizar permisos de circulación ofrecidos en redes sociales puede tener consecuencias legales y administrativas.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Subsecretaría de Movilidad (Subsemov), informa a la ciudadanía que los permisos de circulación que no son expedidos por esta institución, no son válidos. Es importante tener en cuenta que utilizar permisos de esa naturaleza que son ofrecidos en redes sociales por particulares, podría acarrear consecuencias legales y administrativas delicadas.

Debe destacarse que los únicos lugares autorizados para emisión de los permisos de circulación son: la Subsecretaría de Movilidad y las direcciones regionales de Subsemov ubicadas en Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán. Cualquier otro lugar que ofrezca permisos de circulación, no tiene la autorización necesaria para hacerlo y los documentos emitidos carecen de validez legal.

La dependencia estatal aclara que los permisos de circulación no pueden ni deben ser entregados en domicilios particulares, plazas o sitios que no sean en el interior de la Subsecretaría de Movilidad, sin importar las afirmaciones de personas que aseguren tener contactos en el gobierno o afirmen ser trabajadores de la administración estatal. Estas prácticas son fraudulentas y no son respaldadas ni reconocidas por la Subsemov.

La Subsecretaría de Movilidad informa que los permisos para circular sin placas no requieren de una cita previa para su tramitación. Las y los ciudadanos que necesiten obtener este tipo de permisos, pueden acudir directamente a las oficinas de la Subsemov en los horarios de atención establecidos.

También hizo un llamado a la población colimense para cumplir con las disposiciones legales y obtener los permisos de circulación únicamente a través de las vías y canales autorizados, recordando que el cumplimiento de estas medidas contribuye a la seguridad vial y al orden en nuestra entidad.