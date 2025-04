Penta, el luchador que salió de la central de abastos a triunfar en la WWE

CN COLIMANOTICIAS

Ciudad de México. – Aunque la lucha libre es su más grande amor, Penta también siente una pasión muy importante por el futbol. Acostumbrado a echar la cascarita en Ecatepec, su calidad lo llevó hasta la liga de la Central de Abastos, donde incluso llegaron a pagarle por jugar, sin embargo, nunca pensó en hacer vida de la talacha o de futbolista profesional.

“No como tal talacha. Yo trabajaba en la Central de Abastos de Ecatepec. Ahí hay una liga que trae buen nivel y todos los bodegueros o los dueños de negocios son los que contratan chavos que juegan bien y les pagan. Entonces, como yo trabajaba ahí me pagaban por jugar y me pagaban por trabajar. No como un talachero profesional, por así decirlo”, compartió.

El ‘Zero Miedo’ recuerda que jugaba como delantero y aseguró que era todo un killer del área. Aunque también le gustaba ser portero porque su papá tenía esa posición en el terreno de juego.

“Mi papá fue portero profesional y en un tiempo también me gustó mucho la portería. Era un Jorge Campos. Jugaba medio tiempo de portero y medio tiempo de delantero. Así me la aventé mucho tiempo”, explicó.

¿Penta el ‘Zero Miedo’ le va a Cruz Azul?

Hace tiempo se hizo viral un video en el que parecía que Penta era aficionado de Cruz Azul. Por ello fue cuestionado al respecto, pero él aseguró que no sabe de dónde salió esa información y reveló para el Diario de los Deportistas el verdadero equipo de sus amores.

“Honestamente yo me alejé mucho tiempo del fútbol, pero mucho tiempo, hasta que el Burrito Hernández me invitó al estadio. Por un amigo en común cambiamos máscara por playera y de ahí me hice fan del Pachuca. La directiva del Pachuca me arropó muy bien, me pasaban a vestidores, me invitaban a los juegos, la final y todo esto. Entonces, yo cuando me preguntan a quién le vas respondo que al Pachuca”, aseveró.

Aunque el ‘Zero Miedo’ tuvo otro amor futbolero cuando era niño: los Rayos del Necaxa.

“Mi equipo de niño fue el Necaxa. Siempre me gustó el Necaxa, no sé por qué, pero siempre me gustó el Necaxa. Luego te digo, me alejé del futbol y si hoy me preguntan yo digo que el voy al Pachuca, pero realmente no observo ni soy tan pambolero”, explicó.

Con información de Esto