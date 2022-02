Película ‘El buen patrón’, la triunfadora de los Premios Goya 2022

CN COLIMANOTICIAS

España.- El buen patrón llegó a la gala de la edición 2022 de los Goya como la gran favorita y cumplió los pronósticos, al hacerse con seis premios de las 20 nominaciones que tenía.

Maixabel, de Iciar Bollaín, se quedó con tres, mismo número que Mediterráneo, mientras que Las leyes de la frontera fue la sorpresa de la noche al conseguir cuatro Goyas, de categorías técnicas.

Destaca que El buen patrón, dirigida por Fernando León de Aranoa, se llevó el gran premio de 36 edición de la gala: Mejor película. Por su parte, Javier Bardem, quien hizo de empresario en la gran ganadora, se llevó la estatuilla de Mejor actor.

Y dedicó el premio a Penélope Cruz, «la mujer que amo, respeto, admiro y celebro todos los días. Te quiero mucho», le dijo a su esposa, sentada entre el público y que también estaba nominada al Goya.

«Y a nuestros hijos, Leonardo y Luna, que son el mayor regalo y los más hermoso que ha pasado en nuestras vidas, papá y mamá los aman», indicó el actor, que no terminó ahí su emotiva dedicatoria.

«Se lo dedico con todo el corazón a una mujer, la que me parió, me enseñó a vivir, a sobrevivir, que me enseñó el amor, la pasión y respeto por este oficio tan hermoso. A mi amada madre Pilar Bardem, ejemplo ético y de compromiso, y referente para mi, que aparte de una actriz inmensa es uno de los mejores seres humanos».

Además, el realizador, Fernando León de Aranoa, se hizo con el Goya a Mejor dirección. Otras categorías que El buen patrón conquistó, fueron: guion original, música y montaje. C

Con información de Milenio.