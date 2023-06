Participa universitario en Congreso Internacional de Medicina del Deporte

*Walter Serrano presentó resultados parciales de su tesis doctoral: “La participación de la vitamina D en torno a biomarcadores relacionados a la enfermedad de Alzheimer”.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Walter Abraham Serrano Moreno, profesor de la Facultad de Medicina, asistió al Congreso Anual del Colegio Americano de Medicina del Deporte que se realizó en Denver, Colorado, Estados Unidos, del 30 de mayo al 2 de junio, para presentar resultados parciales de su tesis doctoral: “La participación de la vitamina D en torno a biomarcadores relacionados a la enfermedad de Alzheimer”.

En entrevista, Serrano Moreno dijo que este congreso es de alto prestigio a nivel internacional debido a la concurrencia que tiene, pues asisten personas de Asia, Europa y Latinoamérica: “Reúne en promedio a seis mil participantes y es una excelente oportunidad para actualizarse en ciencias del deporte y del ejercicio”.

También dijo que participó en la modalidad de cartel, para lo cual se envía un resumen del trabajo de investigación: “Una vez aceptado, uno se prepara para asistir al congreso con el objetivo de generar alianzas y colaboraciones en el sentido de que, con los hallazgos que obtuve, incorporemos nuevas ideas enlazando el ejercicio físico en relación con la vitamina D, el desarrollo de enfermedades y la mejora de pronóstico en Alzheimer”, mencionó.

La investigación que el Dr. Walter Serrano presentó la realiza en colaboración con tres universidades internacionales: la Universidad de Costa Rica, la Universidad Davis en California y la Universidad Auburn en Montgomery, Alabama; “entonces esta presentación conjugó la autoría de todos, incluso de mis asesoras del doctorado en Ciencias Médicas, por lo que este trabajo está realizado en colaboración internacional, lo cual es bueno porque estamos fortaleciendo el vínculo que ya hicimos con ellos para seguir investigando”.

Este tipo de colaboraciones, continuó, abonan a los ejes más importante que está impulsando el rector de la UdeC, como la internacionalización, “es importante que vayamos todos en congruencia y consonancia; si bien el rector está haciendo varias acciones en favor de la internacionalización, el que alumnos, profesores y demás personal vayamos a la par, es lo que ayudará a que la Universidad crezca en ese sentido”.

Destacó que su participación en el congreso de Denver “fue una experiencia bastante enriquecedora, ya que permite salir de la zona de confort y conocer a otros pares académicos o, en este caso, alumnos de otras universidades, lo que permite dimensionar en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir”.

Reconoció que en ocasiones esto no se dimensiona, hasta que se sale de la zona de confort, “porque es fácil decir que aquí no tenemos el equipo, pero les digo, al contrario, eso es un mayor mérito porque sin el equipo, sin la tecnología, buscamos hacer cosas, no nos quedamos ahí, así que la mejor manera de motivarse para generar este espacio de innovación es salir, conocer y aprender para regresar y poner en práctica los nuevos conocimientos y que la mayor beneficiada sea la Universidad de Colima”.

Finalmente, dijo que es un orgullo participar en este tipo de eventos y llevar el nombre de la UdeC, así como dar a conocer lo que se hace en ella; “eso fortalece mucho la identidad y, en este caso, creo que en la medida que tengamos dicha identidad lograremos sentir esa pertinencia para llevar siempre en alto el nombre de la Universidad de Colima”.