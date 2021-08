Parque regional en descuido y abandono

Por Ángel Durán.

El parque regional en sus dos secciones está muy descuidado y abandonado, y ya no se diga la parte donde están las albercas, está en desuso y en completo abandono y seguramente toda la infraestructura o muy deteriorada o de plano inservible y esto hasta donde se sabe, depende del gobierno del Estado, lo que indica que desde 2017, se dejó de darle mantenimiento y a la fecha está en ruinas.

Esto trae dos implicaciones de carácter social, por un lado, nadie puede recrearse en ese lugar, son instalaciones que pertenecen a la sociedad, pero, gobierno del Estado lo descuidó al grado de volverlo inservible y las más de 28000 personas que visitaban ese lugar, ahora ya no lo pueden hacer; lástima que tan bonito lugar, que era uno de los mejores o por no decir lo hacen, era el único lugar de la capital, en donde gran parte de la sociedad, tenía para recrearse los fines de semana.

La segunda sección, donde está el zoológico, desde el año 2017 fue concesionada a un particular, según el Estado, en aquel entonces, se hizo para evitar los altos costos de mantenimiento que erogaba el gobierno estatal y que de esta manera aparte de que ya los haría el particular, se aseguraba que se vería beneficiada la sociedad colimense, principalmente, quienes visitan ese lugar; aunque pagarían un poco más de lo habitual, sin embargo, el concesionario daría miles entradas gratuitas a personas de escasos recursos, todo sonaba bien, pero desde aquel entonces, varios columnistas dimos nuestra opinión en donde de acuerdo al contrato de concesión, en realidad no se garantizaba los supuestos objetivos que venían en el contrato, pues a largo plazo no había seguridad de que el concesionario cumpliera y así se ve hoy.

A la fecha, la segunda sección del parque regional donde está el zoológico, tiene áreas totalmente descuidadas, intransitables y esto va en contra del propio contrato de concesión, que le otorgó gobierno del Estado para explotar ese lugar, sería recomendable que el titular del contrato, informar tanto a la sociedad y el Estado y éste último, a cuantos grupos de personas les ha otorgado el beneficio de entrar gratuitamente tal y como se señala en el contrato de concesión; así como también, si, se han cumplido los compromisos adquiridos en ese instrumento.

Altamente probable, lo que está ocurriendo, con el parque regional, es que está entrando en un alto grado de descuido y abandono, y más ahora por pandemia, donde, por un lado, pudieran cerrar las instalaciones a instrucción de autoridades sanitarias y por otro lado, que la gente no lo visitan por las mismas razones y esto trae como consecuencia una falta de ingresos para sus concesionarios y por otro lado, ocasiona que se incumpla el contrato y se descuide la infraestructura como ya se observa.

Sin duda fue un mal negocio concesionar a un particular el parque regional, ya que, en aquel entonces el acceso a las familias colimenses era económica, y ahora lo que incrementó fue el precio y será cuestión de ver, pero lo más seguro, es que el Estado, no haya tenido ningún beneficio, ni la sociedad tampoco; ojalá las autoridades estatales y atendiendo al principio de transparencia y máxima publicidad, informe sobre el cumplimiento de este contrato de concesión y más aún vean y revisen si se está cumpliendo con la concesión.

