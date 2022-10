Panfletos cimentan forma de pensar de la población: Experta

*Se realizó la Mesa “Modalidad de jóvenes estudiantes. Sistemas electorales, relación ejecutivo-legislativo”, como parte del congreso de estudios electorales que tuvo como sede la Universidad de Colima.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En el marco del XXXIII Congreso Internacional de Estudios Electorales que se realizó en días pasados en la Universidad de Colima, Ashtrid Lara López, Othón Ordaz Gutiérrez y Alfredo Cortés Llamas presentaron sus trabajos de investigación en la Mesa: “Modalidad de jóvenes estudiantes. Sistemas electorales, relación ejecutivo-legislativo”.

Ashtrid Lara presentó la ponencia: “La cultura política mexicana bajo matices estructurales del poder político”, en la que señaló la nulidad de la incorporación de las sociedades civiles como indicador medible de la cultura política mexicana, dado que la encuesta de cultura cívica sólo engloba indicadores socioeconómicos para medir el nivel o el grado de la cultura política de sus habitantes.

Así, comentó, “la construcción del ciudadano se entiende como un ente racional que adopta comportamientos analíticos para tomar sus decisiones y compartirlas con sus círculos de reproducción. El contexto ideológico cultural -dijo- se debe entender como la cimentación ideológica a partir de los 80 o 90 en nuestras frases familiares, por ejemplo, ‘si no vas a la escuela, no tendrás un mejor porvenir, no serás alguien en la vida’”

Estos constructos ideológicos del pensamiento mexicano, continuó, “tienen origen en sexenios pasados con la implementación de panfletos en los comercios, con los que se fomentó una forma de pensar en la población; después, su reproducción histórica legitima tal o cual discurso”.

Por su parte, Othón Ordaz presentó su trabajo: “Participación política en el movimiento estudiantil ‘Ni una bata menos’ y su influencia en las plataformas electorales 2021”, en la cual afirmó que los jóvenes constituyen “grupalidades diferenciales, adscripciones identitarias que se definen y organizan en torno a banderas, objetivos, creencias, estéticas y consumos culturales que varían según el nivel socioeconómico, regional y grado de escolaridad”, entre otros factores.

En este sentido, recordó, el movimiento estudiantil en Puebla “Ni una bata menos” surgió a raíz del asesinato de tres estudiantes de medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la comunidad de Santa Ana Xalmimilulco, así como el del chofer de un taxi de aplicación que los llevaba a las fiestas de ese lugar.

Finalmente, concluyó que el movimiento demostró que, a diferencia de las visiones reduccionista sobre el desapego político, “la juventud está interesada e involucrada en los asuntos que le atañen”; sin embargo, “la epidemia irrumpió porque impidió que los jóvenes salieran nuevamente a las calles a expresar su descontento; en otras palabras, se suspendió el espacio de protesta”.

Alfredo Cortés, en su momento, presentó los avances de su proyecto: “Propuesta metodológica para el estudio de la reconfiguración del sistema de partidos en México en el periodo 1977-2018”, en el que aborda el desarrollo, la composición y funcionamiento del sistema de partidos mexicanos, así como los cambios de acuerdo a los reposicionamientos electorales de los últimos comicios.

Así pues, afirmó que “los cambios institucionales significativos no sólo son producto del sistema de modificaciones a los marcos legales que regulan la contienda política, sino que la contingencia política produce tensiones socioculturales que presionan a los actores políticos a consensuar pactos de liberación y cambio político”.

Por último, identificó que en el proceso de transición a la democracia en México, “hay presiones sociopolíticas que obligan a pactar cambios en la normativa para generar condiciones de competencia y competitividad dentro del sistema electoral”.