Oscar Ávalos asumiría la regiduría ‘por los 11 mil tecomenses que votaron por mí’

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- En conferencia de prensa, Óscar Ávalos Verdugo confirmó que asumirá su cargo de regidor el próximo 15 de octubre, “pues es un compromiso con los 11 mil ciudadanos tecomenses que confiaron en un proyecto”, y agradeció a la coalición PRI-PAN por permitirle ser el representante de ellos en el pasado proceso electoral.

Ávalos Verdugo dijo que en las pasadas elecciones la ciudadanía eligió a sus candidatas y candidatos, “los resultados están a la vista, los resultados contundentes donde el partido MORENA gana a nivel nacional no queda la menor duda”.

Y agrega: “como tampoco queda la menor duda que el pueblo tiene las autoridades que merece, y esta no es de ahora, ha sido siempre hoy la sociedad votó a favor de la inseguridad, hoy la sociedad votó a favor de la falta de medicamentos en los hospitales y centros de salud, hoy la mayoría de la sociedad votó porque se transgreda de los derechos de los ciudadanos de bien, hoy la ciudadanía votó porque continué la falta de atención en educación, salud , en la agricultura así como también al fomento del comercio”.

Admite que la ciudadanía eligió ese camino: “finalmente la ciudadanía no se equivoca, eligió lo que necesita hoy una vez más se vota porque a los niños con Cáncer no se les apoye, hoy se vota porque continúen los feminicidios a gran escala en el país, estado y municipio, hoy se vota porque no haya apoyos a gente verdadera del campo y hoy se vota porque continúe la inseguridad en las calles, eso fue lo que eligió la mayoría de la sociedad a cambio de unos pocos pesos”.

Ávalos Verdugo se refirió también a un grupo de personas que a través de redes sociales reclamaron después de las elecciones un pago por su voto al ex perredista Jorge Luis Reyes Silva.

“Espero que los que dicen haber ganado les cumplan a la gente con lo que prometieron y ofrecieron, pues no pasaron muchas horas después de la elección cuando circuló en redes que algunos funcionarios y regidores del Cabildo de Tecomense de MORENA les estaban cobrando una lista con nombres a cambio del voto de ellos, eso fue del dominio público y no pasó, nada no sé si ya ahorita les habrán pagado o no, yo hago votos porque ya les hayan pagado a la gente que le ofrecieron a cambio de su voto un dinero”, sentenció.