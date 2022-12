Oratoria, básica para el éxito profesional: Lucero Dámaso

*La fundadora de una consultoría en oratoria impartió una charla virtual sobre el tema a más de 200 estudiantes y docentes de 15 bachillerato de la UdeC.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Hace unos días, como parte de la colaboración entre la Universidad de Colima y la Red Global MX, Capítulo España, la Dra. Lucero Dámaso López ofreció la charla “La oratoria como herramienta esencial para el éxito profesional”, a estudiantes de 15 planteles de media superior de la institución que forman parte del programa Adopta una Prepa.

Lucero Dámaso, originaria de Veracruz, con maestría y doctorado en la Universidad Veracruzana, ha sido asesora, consultora y consejera internacional y actualmente es CEO y fundadora de la consultoría en oratoria, protocolo multicultural y negocios internacionales Habla y Convence. Vive en Vigo, Galicia, España, donde imparte clases de coreano en la Universidad de Vigo.

En su charla, que tomaron de manera virtual alrededor de 200 estudiantes y docentes, definió a la oratoria como el arte de hablar con elocuencia para informar, convencer, persuadir y/o deleitar a un auditorio.

Las ventajas de quienes practican la oratoria, dijo, son las siguientes: mejora la memoria, aumenta la autoestima, el poder de persuasión y la capacidad de liderazgo. En términos fisiológicos, se obtiene una respiración adecuada y buena pronunciación. En lo cognitivo, agregó, mejora el aprendizaje en general, sobre todo de idiomas, y además ayuda a comunicarse mejor con las manos y el cuerpo.

Para desarrollar estas habilidades, recomienda leer al menos tres hojas diarias de libros o revistas, escribir todos los días para mejorar la memoria visual y leer en voz alta para perder el miedo escénico.

Un elemento esencial para un orador o una oradora, destacó, es el discurso, del cual explicó cada una de sus partes: introducción, desarrollo y conclusión. La oratoria, añadió, puede utilizarse para múltiples propósitos, desde buscar trabajo o vender productos, hasta exponer en clase, presentar una tesis, innovaciones o proyectos, solicitar financiaciones o para defender y argumentar algún asunto.

Tras la pandemia, comentó, las opciones para practicar la oratoria son el metaverso (otra dimensión a la cual podemos aprender y acceder) videoconferencias y otros espacios informáticos, “la idea es que esto mejore la forma de la comunicación y que no aleje del contacto social”.

La Dra. Lucero Dámaso concluyó la presentación con la siguiente frase: “Quien no sabe hablar, no sabe vender, y no saberse vender es no sabe ofrecer, no sabe persuadir, no sabe a qué mundo se está enfrentando, ya que siempre el hablar abre muchas puertas, en todos los sentidos”.