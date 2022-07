Ofrece Univerdanza función de despedida para una de sus integrantes

*Unipersonales, duetos y coreografías colectivas fueron parte del programa entre las que destacaron: “El misterio de dos”, “Aquello que viene y va”, “Fly”, “Ostinato”, “Vuelo al cielo” y “Turtle dance”.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Hace unos días, la compañía de danza contemporánea de la Universidad de Colima, Univerdanza, presentó “En la intimidad, función dedicada a Mirhed Mendoza”, en el salón “Guillermina Bravo” del departamento de Danza del IUBA, sede de esta agrupación que dirigen Adriana León Arana y Alejandro Vera.

La función se dedicó a la recién egresada y bailarina de la agrupación, Rosario Mirhed Mendoza Tiandón, quien recientemente atravesó por un estado de salud delicado y además cambiará de lugar de residencia.

Para esta presentación, las y los integrantes de Univerdanza prepararon un programa con obras que evocaron una gran gama de emociones entre la audiencia. Unipersonales, duetos y coreografías colectivas fueron parte del programa entre las que destacaron: “El misterio de dos”, “Aquello que viene y va”, “Fly”, “Ostinato”, “Vuelo al cielo” y “Turtle dance”.

Adriana León y Alejandro Vera dieron vida a un fragmento de “El misterio de dos”, la obra que estrenarán en septiembre del presente año y que relata la cotidianidad de una pareja que cohabita un mismo espacio y vive múltiples sentires.

“Aquello que viene y va” cautivó al público con los movimientos estéticos de Emiliano Ayala, Ángel Bautista, Francisco Larios y Mercedes Peñaloza. También se mostró “Fly”, unipersonal de Francisco Larios, uno de los números más aplaudidos durante la tarde.

“Ostinato” fue un trabajo de titulación de la bailarina y tallerista Mercedes Peñaloza, aún en proceso, que también formó parte del repertorio. Además, compartiendo escenario con Emiliano Ayala, realizó una repetición de secuencias y ritmos que impresionaron al público.

Más adelante se presentó “Turtle dance”, coreografía final que reunió a las y los integrantes y sobresalió por las expresiones de alegría de sus bailarines. El público fue invitado a bailar, y en ese momento, el ambiente se tornó aún más festivo. La ovación fue compartida con bailarines y asistentes, entre risas y agradecimientos.

La nostalgia llegó cuando la directora Adriana León dirigió unas palabras a la homenajeada, anunciando que seguirá colaborando ocasionalmente con dicha agrupación como bailarina invitada. Por otra parte, Mercedes Peñaloza, integrante de Univerdanza, agregó que “ha sido una persona muy especial para la agrupación, una bailarina preciosa que ha aportado muchísimo a este escenario”.

Al hacer uso de la voz, Mirhed Mendoza dijo: “Las palabras me van a quedar cortas para poder expresar todo mi agradecimiento, porque es muy valioso para mí el tiempo que compartí con ustedes, de aprendizaje, experiencias y pizzas. Agradezco a mis dos grandes maestros por acompañarme a lo largo de mi carrera; me han enseñado mucho y los considero una familia. Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes y por enseñarme el rigor de la disciplina y la constancia que se requiere en esta profesión. A mis compañeros, les agradezco por la empatía y el respeto. Me llevo un cachito de cada uno en mi corazón, los quiero y aprecio mucho a cada uno de ustedes”.

El director Alejandro Vera destacó la participación de Mirhed Mendoza en las recientes “Muestras escénicas” realizadas en el Teatro Universitario “Coronel Pedro Torres Ortiz”, y aprovechó la ocasión para agradecer por ello a la Licenciatura en Danza del Instituto Universitario de Bellas Artes, en especial a la Dirección General de Difusión Cultural por las facilidades brindadas.

Por último, Mercedes Peñaloza aprovechó la oportunidad para invitar al “Taller libre de Univerdanza”, que ella impartirá los días martes y jueves a las 17:00 horas, para nivel principiante; y al “Taller de intermedios”, los miércoles y viernes a las 17:00 horas, que estará bajo la tutela de Emiliano Ayala. Ambas modalidades abrirán inscripciones en agosto del presente año, teniendo como sede el salón “Guillermina Bravo”.