Ofrece Chapula de la Mora respeto y respaldo a las luchas de comunidad LGBTTTIQ

*Expresa que “nunca ha realizado expresiones homofóbicas para esta comunidad”; se disculpa por una expresión coloquial realizada en la pasada sesión del Congreso.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Tal y como lo había anunciado, este jueves el diputado y coordinador parlamentario del PVEM en la Legislatura Local, Roberto Chapula de la Mora, ofreció disculpas públicas desde la máxima tribuna del Congreso del Estado a toda la comunidad LGBTTTIQ que se sintió ofendida por una expresión coloquial realizada en la pasada sesión de esta Legislatura.

Esta mañana-tarde, en la sesión del Congreso, y con la presencia en el salón de pleno de representantes de diversas organizaciones de la Comunidad LGBTTTIQ, Chapula de la Mora ratificó su “respeto, respaldo, reconocimiento y apoyo a toda la comunidad gay”.

En su mensaje, que fue recibido entre aplausos de parte de representantes de la comunidad LGBTTTIQ, Chapula de la Mora señaló: “expreso públicamente que nunca he realizado señalamientos despectivos y homófonos para la comunidad Gay”.

Explicó que cuando hizo mención en la tribuna que “a mí me pueden acusar de todo, menos de ratero y XXX (sin mencionar la palabra que indignó a diputados de Morena y la Comunidad LGBTTTIQ), nunca señalé que el ser homosexual es algo que está mal o ilícito, equiparándolo con el adjetivo de ratero, están completamente equivocados quienes expresan eso.

“Ni la expresión es para denigrar a una persona homosexual, ni se hizo en forma discriminatoria, peyorativa, ni etiquetable”.

Agregó que “Jamás mi manifestación fue homófona o de fomento del odio, ni la pretensión a fomentar el rechazo hacia el grupo social”.

Asentó el coordinador del PVEM que “ante esa circunstancia, expreso mi respeto a la dignidad humana de las personas que integran la comunidad Gay”.

Insistió en que “vuelvo a repetir que: el ser homosexual es una orientación de la persona y siempre lo he respetado, ni es algo malo, al contrario, es algo normal y que quede bien claro: el ser homosexual no se equipara con el adjetivo de “ratero”, para que no lo malinterpreten”.

Chapula de la Mora insistió en que “Jamás he expresado, ni he comentado en particular algún discurso o plática de odio hacia los homosexuales. Por el contrario, siempre los he apoyado en cantidad de acciones a su favor, los he acompañado en sus marchas y he respaldado sus luchas.

Por lo cual, en esta tribuna, que es la más alta del Estado, les expreso mi solidaridad, apoyo y respaldo público y privado”.

Asimismo, comentó que siempre ha exhortado a los padres de hijos homosexuales para que los apoyen y les muestren amor y comprensión, en vez de reprocharles su orientación sexual y adoptar ante ellos una actividad condenatoria.

“Siempre he combatido las aberrantes actitudes homofóbicas que hacían víctimas de discriminación, hostigamiento y violencia a las personas de orientación sexual diferente.

Reconoció que “subsisten aún reductos de intolerancia, mantienen de modo irracional a los homosexuales, por eso desde esta tribuna me uno al llamado a la conciliación, a la paz en las familias y sobre todo al amor que vence las diferencias.

“Tienen mi respeto, mi apoyo y mi respaldo en su lucha permanente que llevan a cabo los distintos grupos sociales de la comunidad gay.

“Pero que quede claro que cuando menciono la palabra, no me refiero de forma discriminatoria, ni homofóbica. Les reafirmo mi respeto, respaldo, reconocimiento y apoyo a toda la comunidad gay”, concluyó Chapula de la Mora.