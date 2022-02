Ocho campañas de descacharrización al año habrá en la Villa: Tey Gutiérrez

*Recolección de cacharros y ramas empezará el lunes 28 de febrero

CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- Durante este 2022, serán ocho las campañas de recolección de ramas y cacharros las que realice el Ayuntamiento de Villa de Álvarez en cada una de las colonias del municipio, anunció la Presidenta Municipal Tey Gutiérrez Andrade.

La Alcaldesa informó que la primera campaña de descacharrización empezará el próximo lunes 28 de febrero en las colonias La Cajita del Agua, La Frontera, Santa Martha, Villa Carlo, Villas del Centro y Zona Centro Norte.

El miércoles 2 de marzo, la descacharrización se hará en las colonias Francisco Hernández Espinoza, La Armonía (Privada Francisco Villa), Liberación, López Mateos, Morelos y Rosario Ibarra de Piedra.

Para el viernes 4 de marzo la recolección de ramas y cacharros se realizará en las colonias Las Palomas, San Isidro, Villas Colimán y Zona Centro Sur.

Gutiérrez Andrade apuntó que para las campañas de descacharrización, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez pide a la población no sacar las ramas y cacharros en días que no corresponda, deberá hacerlo un día antes de la fecha de recolección.

También se solicita no llevar las ramas y los cacharros a lotes baldíos o a las esquinas de las calles, éstos deberán ser colocados afuera de los domicilios, y se pide no sacar escombro, tierra o material de construcción, pues ese material no se recogerá.

Se recomienda también barrer diariamente el frente de las casas, no arrojar basura cuando se transite en vehículo o camine por las calles, no acumular cacharros o recipientes en los que se estanque el agua y a los propietarios de lotes baldíos, “les pedimos que los mantenga limpios durante todo el año, preferentemente en tiempos de lluvias”.

Finalmente, Tey Gutiérrez expresó que el calendario completo con las ocho campañas de descacharrización que durante el año se realizarán en cada una de las colonias de Villa de Álvarez, puede consultarse en la página www.villadealvarez.gob.mx.