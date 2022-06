Noriega aclara acusaciones por filtración editada de audio de Alito

*Aseguró que no ha visto al dirigente nacional del PRI desde el 2017.

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El diputado del PRI, Carlos Arturo Noriega García, respondió a las acusaciones de por la filtración de un audio editado del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el cual desestimó por ser especulativo.

“Yo creo que sería mucha especulación que es Carlos Arturo Noriega García como en algunos medios se ha estado determinando. Yo desconozco esos audios de donde salieron y cómo se hicieron. Yo no he estado en el PRI en los últimos meses, en el último año”, respondió al ser cuestionado por medios de comunicación.

Precisó que la última vez que sostuvo un encuentro con el dirigente Nacional del PRI, fue en el primer año que se dio el informe del Gobernador Ignacio Peralta, cuando Alejandro Moreno era gobernador de Campeche, a quien tocó atenderlo.

“Es la vez que tuve el gusto de saludarle y no he tenido el gusto de saludarlo o verlo en los últimos tiempos”, aseguró el legislador local.

Consideró que esta clase de audios filtrados del dirigente nacional del PRI, conforme a lo declarado por el mismo Alejandro Moreno, están editados y se dan durante una confrontación del ex gobernador de Campeche con la actual gobernadora de Morena de ese estado, Layla Sansores.

Cuestionado si se rebasaron los topes de campaña en la elección del municipio de Colima, Noriega García aseguró que el pasado proceso electoral estuvo vigilado y fiscalizado por la autoridad electoral en todas las elecciones a cargos populares, cuyo trabajo de vigilancia avaló la pulcritud de la elección, especialmente en el municipio de Colima.

“Yo no soy, ni formé parte del tema financiero del equipo de campaña. Pero entiendo que ustedes deben saber que el INE y el IEE hacen las revisiones pertinentes de las cuentas públicas, como a todos los candidatos no hay observación alguna, no hay ninguna observación en topes de gasto ni uso indebido de recursos. Ahí queda claro el tema de la pulcritud de la campaña en el municipio de Colima”.

Por último, confió en que estos temas se aclararán, pues son totalmente falsos, ya que tiene años sin tener contacto personal con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.