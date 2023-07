No todo es WhatsApp: Cinco apps de mensajería que tal vez no conocías

Ahora bien, existen muchísimas opciones dentro de las tiendas de aplicaciones que pueden ser competencia de WhatsApp en 2023, todo dependerá de tus necesidades y gustos al momento de elegir.

iMessage

iMessage es una de las mejores aplicaciones para enviar mensajes en desde el iPhone, con muchas ventajas sobre otras como WhatsApp o Telegram.

En iMessage podemos hacer casi cualquier cosa, enviar mensajes con efectos, reaccionar con un ‘me gusta’ a un mensaje, jugar, enviar fotos y vídeos a máxima calidad, notas de audio y todo lo que se te ocurra. Y aquí tienes todo lo que debes saber sobre la app de mensajes de Apple.

iMessage solo puede usarse en los dispositivos de Apple. La app está disponible en los iPhone, iPad, iPod touch, Mac y Apple Watch.

Telegram

La principal diferencia entre ambas aplicaciones está en que Telegram recopila mucha menos información y datos de sus usuarios, lo cual ya es un gran avance.

Telegram cuenta con un cifrado de extremo a extremo en todos los mensajes y llamadas dentro de la app con solo activar el Modo secreto y mejorar aún más tu privacidad.

La app almacena los datos de los usuarios en la nube, lo que les permite acceder a sus mensajes y medios desde múltiples dispositivos sin problemas.

Telegram permite a los usuarios crear grupos con hasta 200.000 miembros y compartir mensajes, archivos multimedia y documentos.

Los canales permiten la transmisión a un número ilimitado de suscriptores, lo que lo hace ideal para comunidades públicas.

Signal

Con los recientes cambios en las políticas de privacidad de Facebook y la migración masiva de usuarios, Signal se ha posicionado como una de las mejores alternativas a WhatsApp.

La principal característica de Signal es que está centrada 100% en la privacidad del usuario, a tal punto que el único dato que recopila de estos es su número telefónico, la fecha que se unió al servicio y en la que se inició la sesión por última vez.

Si a todo esto se le suma que ofrece chat de video, voz y texto, llamadas de voz y video con cifrado de extremo a extremo, transferencias seguras de archivos y fotos bajo el protocolo Signal Messaging Protocol, convirtiéndola en una app similar a WhatsApp de primera.

Facebook messenger

Esta app puede llegar a sustituir en un futuro no muy lejano al popular WhatsApp, o en el mejor de los casos podrás vincularlo y gozar de un chat multifuncional.

Cada día tiene nuevas actualizaciones que la colocan como una de las apps de mensajería instantánea más completas del momento.

Lo mejor de todo es que entre sus funciones y características incluye: bots inteligentes, llamadas de voz, videollamadas, compartir canciones y listas de reproducción, conversaciones grupales, jugar mini-juegos y mucho más.

Line

Line es otra aplicación de mensajería instantánea que cuenta con características similares a WhatsApp. Ahora, lo realmente destacable de esta plataforma asiática es que te ofrece la oportunidad de realizar encuestas en tus chats, videollamadas con hasta 200 personas en simultáneo y también cuenta con un timeline similar a una red social.

Adicionalmente, hay dos particularidades muy sobresalientes como son Keep, una especie de ‘agenda’ que te ayuda a guardar datos o cosas importantes para que no las olvides o pierdas en las conversaciones y la otra es la posibilidad de llamar a números de teléfono internacionales que no necesariamente tengan Line con una tarifa especial.

