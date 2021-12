No habrá recolección de basura en Villa de Álvarez el 1 de enero

*Exhortan a la población a no sacar desechos a la calle los días que no pasa el camión recolector

CN COLIMANOTICIAS

Villa de Álvarez, Col.- Luego de informar que por ser feriado el sábado primero de enero no habrá servicio de recolección de basura, Daniel Torres González, Director General de Servicios Públicos Municipales, exhortó a la población a no sacar deshechos los días que no pasa el camión recolector.

En tianguis y establecimientos comerciales el servicio de limpia en Villa de Álvarez se reanudará el domingo dos de enero, como sucede rutinariamente cada domingo, mientras en colonias, comunidades rurales y en zonas habitacionales ocurrirá hasta el lunes 3 de enero, señaló el funcionario municipal.

Aunque afortunadamente no ocurrió con la mayoría de la población, Torres González mencionó que algunas personas sacaron de sus casas la basura el 25 de diciembre, cuando tampoco hubo servicio de limpia.

“Hago un llamado a la población a que respetemos a nuestros vecinos y seamos conscientes que si un vecino en una manzana saca la basura, es suficiente para molestar al resto, porque pueden ser hasta tres días los que esos desechos estén en la calle”, indicó.

En ese sentido, habló de la existencia de sanciones para las personas que sacan de sus casas la basura en días sin recolección, aplicables no sólo en temporada decembrina, sino los 365 días del año, “eso no está permitido y es sancionable”.

Explicó que las sanciones inician con un llamado solicitando al infractor a no cometer esa conducta, en caso de reincidencia se aplican las multas económicas establecidas en el Reglamento de Convivencia Civil para el Municipio de Villa de Álvarez, que pueden ser de casi mil 800 pesos.

Finalmente, apuntó que el promedio de recolección diaria de basura es de unas 115 toneladas, incrementándose hasta 150 toneladas durante los últimos días del año.