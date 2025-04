¡NO ESTAS SOLO, NO ESTAS SOLO!

Por: Noé Guerra Pimentel

Atrás, muy atrás, terriblemente eliminadas, suprimidas y sepultadas por la ignorancia, la sumisión, el oportunismo o la ambición de unas cuantas, las décadas de lucha de miles de mujeres, de las verdaderas valientes, de las grandes guerreras, de los millones de revolucionarias y de las cientos de miles de inmoladas, ante el vergonzoso e inadmisible acto que el mundo entero presenció en la más alta tribuna del legislativo federal mexicano, cuando mujeres de diferente extracción partidista, pero de mayoría morenista, protegieron con el tergiversado fuero a un sujeto que toda su vida se ha caracterizado por su prepotencia, arranques violentos y actuar salvaje.

Cuauhtémoc Blanco Bravo, el exfutbolista de 52 años de edad, que dentro y fuera de las canchas en su vida personal trae todo un cuestionable historial de agresiones, aunque siempre impune y hasta victimizado, gracias a la protección extrajudicial, primero de las televisoras que lo auspiciaron y ahora de su gran benefactor que, desde la oscuridad, lo apadrina. Cuauhtémoc Blanco “el jorobado”, como aún le dicen en Tepito, su barrio, el marrullero jugador de la “cuauhtemiña” que no le sancionaron, no obstante la flagrante falta que cometió al golpear a sus adversarios cuando saltó entre ellos con el balón cogido con los tobillos; hoy y para la posteridad cargará la acusación y condena pública por los cargos que se le imputan, a saber: abuso sexual, relaciones evidentes con miembros del CO; violencia familiar, abuso de poder y daño a la hacienda pública del Estado de Morelos, cuando fue gobernador.

El brutal golpe a la dignidad femenina y a la prolongada lucha de las mujeres y sus conquistas alcanzadas en igualdad y equidad, mientras en diversos foros mundiales se recordaba, lo dieron la en San Lázaro la tarde del martes 25 de marzo las diputadas de las fracciones de MORENA, la mayoría; del PT, del PVEM e, increíblemente, varias del PRI, para otorgarle 291 votos, luego de la custodia y defensa que desde la tribuna le dieron las hasta entonces desconocidas Petra Romero de Nuevo León, Miriam de Los Ángeles de Oaxaca, Adriana Quirós de Nuevo León; Guadalupe Morales de la Ciudad de México, Damaris Silva de Michoacán, Irma Juan Carlos de Oaxaca, Julieta Riquelme del Estado de México y Gabriela Benavides Cobos de Colima; para desechar la revisión del caso de posible desafuero; lo que a otro día, en los hechos, avaló la presidenta, quien, como respuesta deslegitimó el hecho acusando sin pruebas a los acusadores.

Cuauhtémoc Blanco, el diputado federal plurinominal, con ese solo hecho ya pasó a la historia, no como futbolista y no como deportista sino impune y con la frase: ¡No estás solo, no estás solo! (junto con la primera presidenta y una legislatura con paridad de género y en el marco conmemorativo de marzo, dedicado a la defensa de la igualdad y derechos de la mujer), como culpable de lo que se le acusa, al no permitirse, él, demostrar lo contrario y su posible inocencia y, paradójicamente, cubriéndose con las faldas de la impunidad que le dieron las del género que, por evidencias públicas, se sabe que más ha violentado, las mujeres, entre las que se cuentan varias de sus exparejas y la actual, hasta sus filiales, como su media hermana. El pueblo ya lo juzgó.

RECADITO: En Colima MORENA no canta mal las rancheras, ayer mismo, pero con fecha del 28, en firma del subsecretario de cultura del gobierno del Estado, Emiliano Zizumbo, la reconocida y bien estimada promotora cultural Hortensia Reyes Zamora, mujer íntegra, trabajadora, de la 3ª edad con décadas de trayectoria en el servicio estatal, quien no obstante haber hablado el 29 en Manzanillo con la titular del ejecutivo, Indira Vizcaino Silva, a quien pidió su intervención; en un acto de injusticia, insensibilidad, intolerancia, prepotencia y abuso de poder, fue removida de su cargo y cambiada de adscripción. La falta de Hortensia, haberse disculpado con la concurrencia el pasado 21, ante las precarias condiciones en las que operaba el centro cultural Mexiac bajo su encargo hasta este lunes 31 de marzo (mes internacional de la mujer) ¡Que vivan las mujeres!

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.