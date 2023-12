Nerviosismo de Morena: critica ‘la alianza’ PRI-PAN en el Congreso Local

*Lo dan como “una distribución de fuerzas” en el Congreso, cuando la alianza PRI-PAN existe desde el pasado proceso electoral.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Pese a que desde el pasado proceso electoral (2021) los partidos políticos Revolucionario Institucional y Acción Nacional mantienen una alianza político electoral, misma que ha sido refrendada a través de un Bloque Opositor en el Congreso del Estado, la dirigencia estatal del Partido Morena se manifestó sorprendida de dicha alianza en el Congreso por el “intercambio de legisladores” que este día se anunció en la dirigencia estatal del PAN.

A través de un comunicado, la dirigencia morenista señaló que este martes 5 de diciembre, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) “llegan a un acuerdo más en torno a su representación en el Congreso del Estado de Colima, hoy se distribuyen las fuerzas sumando dos curules el PAN y perdiendo uno el PRI. Con ello, afianzan su hermandad y preparan el mismo proyecto político, con lo cual solamente ratifican que son más de lo mismo”.

Es de señalar que este martes, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional anunció la incorporación de dos legisladores más a su Bancada en el Congreso: Rigoberto García (ex PRI) y Patricia Ceballos (ex PVEM y ex aliada a Morena), así como del tres veces alcalde de Villa de Alvarez, Felipe Cruz Calvario, ex director del Insuvi en el Gobierno de Indira Vizcaíno Silva y en sus inicios políticos militante de Acción Nacional.

En su comunicado, la dirigencia estatal de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sostiene que “es un hecho que no sorprende su alianza”.

Afirmó que, pese “desde el Congreso del Estado, nuestra bancada de la esperanza seguirá ejerciendo su mayoría con responsabilidad y un alto compromiso social con el pueblo de Colima, como lo ha venido haciendo desde el primer día de la Legislatura, ajenos al show mediático y las acciones desesperadas de la oposición”.

Agrega: “lo hicieron, como siempre, no porque estén pensando en las y los colimenses, sino porque saben que, como un solo grupo pueden lograr más privilegios y continuar viviendo del dinero público.

“Pero no hay mal que por bien no venga. Para las y los colimenses se confirma que en el 2024 sólo existen dos proyectos muy claros: el de la transformación con Morena y aliados, y el de la corrupción con estos partidos ayuntados hoy formalmente en el Congreso”, concluye el texto de Morena.