Nadal y Alcaraz harán dupla en los JO de París

México.- Los tenistas españoles Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Pablo Carreño y Marcel Granollers en categoría masculina y las tenistas Sara Sorribes y Cristina Bucsa en la femenina son los elegidos por los seleccionadores nacionales, David Ferrer y Anabel Medina, para formar parte de la lista provisional de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Desde el Real Club de Tenis Barcelona-1899, en el marco de celebración de su 125º aniversario, ambos seleccionadores ofrecieron la lista de los tenistas españoles preclasificados para la cita olímpica de este verano, una vez conocidos los rankings ATP y WTA oficiales que dan acceso a los Juegos Olímpicos.

Si no hay contratiempos de última hora en forma de lesión, Rafa Nadal disputará en París 2024 sus cuartos Juegos Olímpicos. El manacorí, actualmente el número 264 del ranking ATP, pero con ranking protegido como número 9 (antes de sus lesiones de larga duración), debutó en Atenas 2004, cuando hizo pareja con Carlos Moyá (su entrenador actualmente) y cayeron en primera ronda.

En Pekín 2008 tocó la gloria olímpica, ya que se impuso en el cuadro individual y se colgó la medalla de oro al ganar al chileno Fernando González (6-3, 7-6 y 6-3), convirtiéndose en el primer español en ganar el oro olímpico en individual.

No pudo acudir por su estado físico a Londres 2012, pero sí a Río 2016. En individual cayó en semifinales ante el argentino Juan Martín del Potro y perdió el bronce ante el japonés Kei Nishikori, pero fue en dobles, junto al catalán Marc López, con quien logró su segundo oro olímpico, superando a los rumanos Horia Tecau y Florin Mergea por 6-2, 3-6 y 6-4.

No pudo jugar en Tokio 2020, por lesión, pero a París 2024 sí llega, cada vez más rodado y en un año que quizás sea, o no, su último en activo. Pero el sueño de vivir unos cuartos Juegos, compitiendo en individual y en dobles, será una realidad para Nadal, de 38 años y con 22 Grand Slam en sus piernas.

En cuanto a Carlos Alcaraz, puede que sea la gran baza española en el cuadro individual. El murciano, de 21 años, viene de ganar Roland Garros y de sumar su tercer Grand Slam, tras el US Open de 2022 y Wimbledon 2023. El número 2 del mundo actualmente, por detrás del italiano Jannik Sinner, es el gran favorito a repetir éxito en las pistas de Roland Garros, sede olímpica de París 2024.

Será el debut olímpico de Carlos Alcaraz, quien comentó que prefería ganar el oro en París 2024 a ganar Roland Garros. De momento, ya ha ganado el Grand Slam francés y querrá tocar de nuevo el cielo este verano. Dejada atrás su lesión, será sin duda el rival a batir por el resto de tenistas, incluidos Nadal y el resto de españoles.

Alejandro Davidovich, actual número 32 del mundo, y Pablo Carreño, alejado en el ranking por una larga lesión, pero ya recuperado, completan el cuadro individual. Carreño es, además, el último medallista olímpico español con su medalla de bronce individual en Tokio 2020.

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, apuntados con Alejandro Davidovich y Pablo Carreño en la categoría individual, jugarán juntos además el torneo de dobles, una voluntad que ambos tenistas habían manifestado recientemente y así se lo pidieron al capitán, David Ferrer, quien también tenía en mente juntarlos.

Por otro lado, Marcel Granollers, actual número 1 del mundo en dobles, jugará también el cuadro de dobles con una pareja todavía por determinar, si bien podría jugar junto a Carreño o Davidovich. Y, en cuanto al dobles mixto, todavía no se puede anunciar pese a que David Ferrer y Anabel Medina están ya estudiando las distintas posibilidades.

“No soy yo de decir cuántas medallas vamos a ganar o no, pero lo cierto es que sí podemos conseguir medallas. Tenemos equipo para conseguir resultados. No me puedo quejar del equipo que tengo. Espero que tengan buenos resultados”, reconoció el capitán del equipo español masculino, David Ferrer.

Con información de Excelsior