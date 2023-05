En una rosa caben,

todas las primaveras.

Antonio Gala.

Por: Manuel Olvera Sánchez

La historia con relación a la nacionalización de la banca en nuestro país ha dado la razón que no es lo más conveniente ni para la clase empresarial, ni para los diferentes sectores sociales y menos para el gobierno, basta remitirnos a los años ochenta cuando el presidente José López Portillo procede a nacionalizar la banca, situación que duró sólo unos años ya que el presidente Carlos Salinas de Gortari decide desincorporarse de estos bienes y procede a privatizar la banca ya que no era lo mas sano para una economía en desarrollo como la nuestra.

Claro está que el gobierno en pocas ocasiones ha resultado ser eficiente cuando decide desarrollar tareas que son competencia única y exclusivamente de la iniciativa privada, y basta revisar cuál ha sido el comportamiento del llamado banco del bienestar creado por la actual administración federal, un banco en el cual se licitaron cajeros automáticos por 850 millones de pesos los cuales se adquirieron en el año 2021 y que por la forma en que se adquirieron por adjudicación directa y por múltiples fallas que presentan han sido objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a eso se le suman las pérdidas fiscales derivadas de su operación.

La privatización de los servicios bancarios tan sólo en América Latina vino a coadyuvar en el desarrollo económico del área, ya que ante las políticas globalizadoras muchos países de nuestro continente que se encontraban en condiciones altamente monopolizadas fueron beneficiadas con la apertura de la banca a la iniciativa privada, e incluso, siendo un poco más estrictos en el caso particular de nuestro país nos hubiéramos quedado sin banca, a nosotros como mexicanos y a cualquier economía nos conviene contar con un sistema bancario eficiente ya que tan solo el que los capitales extranjeros sean dueños de la mayoría de las instituciones bancarias en nuestro país genera que se cuente con una banca confiable.

Resulta increíble que no obstante existiendo testimonios sobre las repercusiones financieras a nivel internacional sobre la nacionalización de la banca como el del presidente electo Miguel de la Madrid Hurtado que se manifestó en contra de la orden presidencial de nacionalizar las instituciones bancarias por parte de José López Portillo y ejecutada por Carlos Tello Macías se siga pensando en que el Estado mexicano participe en esta tarea tan delicada como es la desarrollada por las instituciones bancarias; vale recordar que cuando el presidente López Portillo decide nacionalizar la banca a nadie le consultó sobre dicha determinación.

Apostarle a temas como la nacionalización de la banca es demasiado riesgoso para cualquier economía ya que se pueden presentar fenómenos como el de la imposibilidad de mantener un desarrollo económico. En la economía bajo estas estructuras si bien es cierto tuvieron éxito en los años cuarenta hasta los ochentas hoy en día no es posible tener esa visión de gobierno ya que el desarrollo de la economía mundial depende de otros factores y no en la nacionalización de la banca, ya que esta es tarea básica la iniciativa privada.

La historia en el tema de la nacionalización de la banca nos revela sobre los grandes peligros que representa el autoritarismo presidencial, ya que los gobernantes no escuchan las voces de los expertos, no escuchan a las demás fuerzas políticas conformadas en el país ya que por pensar de forma distinta al titular poder ejecutivo son relegados de las tomas de decisiones, no escuchan a los empresarios que son quienes sostienen en gran medida la economía de cualquier país.

Afortunadamente observamos como el partido en el poder hoy en día quedó acotado ya que sólo cuenta con mayoría simple en el tema de reformar la Constitución, también observamos como las posturas retrogradas del hoy titular del poder ejecutivo en el sentido de ejercer presiones permanentes ante un poder autónomo como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, posturas que en su momento en los años ochenta José López Portillo procedió y logró someter a algunos ministros, sacando adelante la expropiación y nacionalización de la banca violando la Constitución.

Vale recordar que el solo hecho de haber nacionalizado bajo decreto la banca, el presidente José López Portillo impidió competir bajo un sistema bancario global, tuvieron que pasar ocho largos años para que el sistema bancario se modernizara y fuera un referente en innovación y tecnología para de esta manera competir con los bancos extranjeros ya que en este sentido les llevaban una ventaja considerable.

La nacionalización de la banca, por más ideólogo que uno sea, difícilmente confiaría su dinero a una banca monopolizada que esté sujeta a ocurrencias del gobernante en turno, sin embargo, una banca competitiva genera certidumbre y pone a salvo nuestro dinero, nadie metería su dinero en una banca que no va a ser rentable, o que en su caso el Estado lo invierta en proyectos sociales que no generarán crecimiento económico, sólo políticas sociales mediáticas.

Debemos recordar como en los años ochenta cuando los bancos eran propiedad del Estado mexicano la inflación llegó a presentar una cifra estratosférica de un 300% anual, situación que impedía un crecimiento económico sostenible ya que el dinero no producía riqueza, hoy podemos señalar que al extranjerizar el sistema bancario se ha generado estabilidad económica al grado de mantener una inflación estable, que si bien es cierto no es la deseable, si se ha mantenido fija ya que el día contamos con una inflación de un 7%.

Algo que al actual titular del poder ejecutivo Andrés Manuel López Obrador por su soberbia y arrogancia no le permite observar es que cuando el Estado mexicano ofrece garantías hay inversiones en nuestro país, es decir hay confianza en México situación que la tuvimos que recuperar a través de los años con acciones de gobierno que generaban certidumbre.

Por todo lo anterior los expertos en temas económicos recomiendan a los gobernantes que no nacionalicen sus bancos en virtud de que no es la opción más recomendable, ya que el gobierno ha demostrado ser mal administrador.

¡MÉXICO, HAZ MEMORIA!

