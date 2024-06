Museo de cocodrilo en Alcuzahue, en el olvido

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Uno de los importantes atractivos turísticos que cuenta el municipio de Tecomán es el Museo del cocodrilo ubicado en Cofradía de Hidalgo, también conocido como Laguna de Alcuzahue, el cual hoy en día es poco visitado por la población debido al deterioro que se tiene.

Salvador Lucatero Quiróz, Comisario Municipal, aclara que si sigue en funcionamiento el museo del cocodrilo, “pero no está ni a la mitad a como estaba antes, muchas cosas dejaron de funcionar y ya solo hay como dos personas que se hacen cargo pues como 20 personas de la cooperativa han renunciado”.

Admite el Comisario Municipal que era un gran atractivo, “hasta para la gente de aquí de la población pues venían algunas familias y las llevábamos a qué conocieran y uno de los atractivos era la caminata que se hacía”.

Reconoce que ya es menos gente que visita el cocodrilario cuando antes se observaba que hasta autobuses venían de Jalisco y Michoacán y ahorita se ve poco visitantes, precisa.

Salvador Lucatero aclara que no se le ha invertido al cocodrilario: “eso es lo que los ha matado más, pues a este lugar sí se les invierte ya que cada viernes se tiene que traerle carne a los animales, además por lo menos una persona debe de estar al pendiente y ahorita como ya no hay apoyo del gobierno, pues esto ya no funcionó”, subrayó.