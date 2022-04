¿MUNICIPALIZAR EL TRANSPORTE?

Análisis Político

Por: Abel González Sánchez.

¿Por qué un Ayuntamiento no puede mejorar su transporte público en sus colonias y localidades? ¿Por qué los ayuntamientos no reciben ingresos por la expedición de placas, licencias, hologramas o multas del servicio público? ¿Por qué un ayuntamiento no puede otorgar una concesión de taxi o camión urbano? ¿Por qué tiene tanto burocratismo Movilidad? Todo lo anterior es por una sencilla razón, el gobierno estatal a través de la Subsecretaría de Movilidad es el único que tiene el control político y administrativo del transporte público y privado a nivel estatal y no los ayuntamientos como en otras entidades.

Podríamos formularnos más preguntas sobre el grave problema del transporte público en los municipios que afecta a la población en general, a los municipios no les llegan ingresos del transporte público ni privado, pero sí los problemas del deterioro de las calles por donde pasan los pesados camiones y por las quejas de los usuarios en las colonias y localidades.

Los alcaldes poco o nada pueden hacer, debido a que no tienen ninguna facultad ya que la ley estatal de movilidad regula el transporte público y faculta al gobernador y a Movilidad para la expedición de las concesiones de taxis y camiones urbanos, y los ingresos son para el estado y los problemas para los municipios, por ello algunos municipios de otras entidades se unieron y exigieron su municipalización.

LA SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD REBASADA POR BUROCRATISMO

El cambio de la Secretaría de la Movilidad a Subsecretaría de Movilidad no fue para mejorar o ser más eficiente, fue para estar más peor que nunca, se hizo más burocrática y engorrosa, todo trámite es por cita y es por internet vengas o no del rancho más lejano y para sacar cita -sin que protestes- te la autorizan hasta más de un mes de término, y cuando se llega la cita cualquier trámite lo hacen engorroso que ni los propios gestores expertos les entienden a los nuevos funcionarios, simplemente te mandan a volar, sobre todo si se trata de un cambio de propietario de una un vehículo que venga de otro estado.

URGE REORGANIZAR AL TRANSPORTE PÚBLICO

Ceder a los municipios el transporte público no sería la gran solución a la problemática estatal, solo falta buena voluntad porque si se pudo antes hacer un gran proyecto de modernización del transporte público que se inició en el año 2000 con la compra masiva de camiones urbanos nuevos en la mayoría de los municipios, sustituyendo a los minibuses viejos, mediante acuerdos con las mismas organizaciones de transportistas pero estableciendo respaldos institucionales de tarifas acordes a la realidad económica debido al alto costo de los combustibles, pues algo puede hacerse en la actualidad, pero a los transportistas no los escuchan desde hace dos o tres sexenios.

LOS TRANSPORTISTAS ABANDONADOS

A los últimos gobernadores hasta hoy no les interesó atender este ramo, los han dejado morir, negándoles aumentos justos de tarifas graduales cuando menos cada dos años conforme a la realidad económica estatal y nacional, pues siempre han existido aumentos mensuales de gasolina y diésel, obligando a los concesionarios no aumentar ninguna tarifas hasta cada cuatro años, y aparte obligándoles a darles el 50% de descuento a los estudiantes y personas de la tercera edad porque dicho descuento no lo paga el gobierno estatal ni federal como se hace en otros países, para compensar dicho gasto, aquí lo cubren los mismos transportistas.

El Gobierno del Estado y el Congreso Estatal solo se paran el cuello para decir que lograron dichos descuentos pero sin poner un solo peso del erario público, mientras que la Ciudad de México y otros estados si apoyan a los transportistas hasta siendo aval para la compra de unidades nuevas, autorizándoles diesel a mejor precio, etc, pero aquí ni pagar la impresión de los boletos que regalan para los descuentos quieren cubrir, pues hasta la impresión de los boletos los pagan también los concesionarios, aunque ese descuento a estudiantes y personas de la tercera edad nunca ha sido un problema de fondo, sino son las tarifas de Movilidad y el mal trato que reciben de las autoridades. Por eso el servicio del transporte público está para llorar, y la gran responsabilidad está precisamente allí en la ahora Subsecretaría de Movilidad designan a personas inexpertas por amiguismo o partidismos cuando allí debe designarse a personas profesionales en el ramo con experiencia y visión sobre el transporte público y más aún para mejorar la cuestión administrativa porque es un verdadero desgarriate.

LOS GESTORES SON NECESARIOS

Se sabe extraoficialmente que pretenden desaparecer la autorización de los gestores supuestamente porque ya cobran hasta 600 pesos por trámite, pero el problema no son los gestores, al contrario son necesarios porque la gente no quiere perder tiempo ni hacer tanto coraje allí en la dependencia porque para sacar placas pierdes todo un día, el problema radica es que ahora a los gestores les dan una sola ficha diaria y antes en otras administraciones estatales hacían de seis a diez trámites diarios, y cobraban 200 pesos, luego entonces el problema está allí en la dependencia de Movilidad ni duda cabe.