Muere William Anders, astronauta del Apolo 8 famoso por la foto “Earthrise”

William “Bill” Anders, astronauta de la NASA y uno de los tres primeros hombres en orbitar la Luna durante la misión Apolo 8 en 1968, falleció a los 90 años en un accidente aéreo en el estado de Washington. Su hijo, Gregory Anders, confirmó la noticia.

Mi papá falleció en un incidente aéreo en las Islas San Juan”, dijo Anders el viernes por la noche.

La Oficina del Sheriff del condado de San Juan informó que un avión se estrelló frente a la costa de Jones Island. El centro de despacho recibió un informe alrededor de las 11:40 a.m. PT, indicando que un “avión modelo antiguo volaba de norte a sur y luego cayó al agua cerca del extremo norte de la isla Jones y se hundió”.

In 1968, during Apollo 8, Bill Anders offered to humanity among the deepest of gifts an astronaut can give. He traveled to the threshold of the Moon and helped all of us see something else: ourselves. He embodied the lessons and the purpose of exploration. We will miss him. pic.twitter.com/wuCmfHpu3g

— Bill Nelson (@SenBillNelson) June 8, 2024