Morena se cerró al diálogo y acuerdos, dicen diputados opositores

*Quisieron imponer su agenda, como siempre, dicen.



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Tras romper el quorum de la Sesión Permanente del Congreso del Estado y luego de que el coordinar de la Fracción Parlamentaria de Morena, Armando Reyna Magaña, los llamara “irresponsables” al retirarse de la comparecencia de funcionarios estatales para la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Indira Vizcaíno, los diputados del PRI, PAN y la diputada sin partido Patricia Ceballos, culparon a diputados del partido en el Poder por la suspensión de estas reuniones de trabajo, “pues los legisladores de la mayoría parlamentaria en el Congreso Local se cerraron al diálogo y a los acuerdos”.



En conferencia de prensa, los coordinadores parlamentarios del PRI, Héctor Magaña Lara; del PAN, Crispín Guerra Cárdenas, y la diputada sin partido Sandra Patricia Ceballos, acompañadps por los diputados Fernanda Salazar, Rigoberto García Negrete y Carlos Arturo Noriega, expusieron que los diputados de Morena “se cerraron al diálogo, a los acuerdos, y quisieron imponer la agenda de las comparecencias, desechando algunas propuestas formuladas por la oposición”.



Dijeron que la propuesta era que se llamara a otros funcionarios de la administración estatal para ampliar la información gubernamental contenida en el Segundo Informe de Indira Vizcaíno”, sin embargo sus propuestas no fueron escuchadas por los diputados de Morena.



Reconocieron que no había el interés para escuchar las comparecencias tanto del secretario de Desarrollo Económico, Francisco Rodríguez García; como del Subsecretario de Turismo, Jorge Padilla Castillo.



“Nosotros nos íbamos a reincorporar para estar presentes en la comparecencia de la Secretaria de Salud, que es donde sí teníamos interés en escuchar sus planteamientos y hacerle saber nuestros posicionamiento, pero desafortunadamente el presidente de la mesa directiva, dio por clausurada la sesión”.



Rechazaron actuar a “capricho”, tal como dijo Armando Reyna, pues se trataba profundizar en algunos temas que la mandataria evadió en su informe, como la “Operación Jalisco” o la adquisición de inmuebles por parte de la gobernadora y su circulo mas cercano.



Finalmente, señalaron que Morena y sus aliados actuaron de manera ilegal al clausurar una sesión, cuando no tenía quórum legal para hacerlo, porque solamente había 12 diputados y para poder clausurar la sesión necesariamente necesitaban que hubiera estado presente cualquier integrante de la oposición para poder hacerlo.



Dar por terminada la sesión permanente de las comparecencias, se hizo de manera “ilegal e irresponsable, porque no tenían quórum, pero claro les urgía dar por terminada una sesión y con ello cubrir el error de su diputado coordinador que no pudo tener quórum, y que le salieron mal las cuentas, por segunda vez, en menos de una semana”, dijeron finalmente.