Morena, PT, PVEM, PRI, PAN, PRD son la ‘vieja política’: Benjamín Alamillo, delegado de MC Colima 

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El delegado de Movimiento Ciudadano en Colima, Benjamín Alamillo, calificó como “vieja política” las campañas ilegales que realizan los institutos políticos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM), Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y De la Revolución Democrática (PRD).

Y es que dijo que frente a ello, MC se mantendrá en la línea de respetar la ley y no pisotear la Constitución.

“Por que si pedimos reglas claras de cara a un proceso electoral, que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) no se meta, que los Poderes, el Gobierno se mantengan al margen, nosotros no podemos levantar que también se viole la ley y nos pasemos las reglas electorales como si no hubiera respeto”.

De esta manera aseguró que el precedente que deja la “vieja política” es un mal, «y no podemos permitirlo, y como Movimiento Ciudadano estamos lanzando el Movimiento Escucha en el que vamos a conocer las problemáticas de cada persona en todos los rincones del país para armar el proyecto de nación».

Anunció que el 29 de septiembre lanzará el método de elección y convocatoria para en diciembre elegir al candidato presidencial, y en el que se ha ratificado de que Movimiento Ciudadano irán solos, ya que el 70 por ciento rechaza unirse al Frente por México (PAN-PRI-PRD).

MC SÍ TIENE PERFILES PARA COMPETIR, DICE

Por otro lado, expuso que MC hizo una encuesta la cual dio como resultado que los y las aspirantes como Samuel García, Enrique Alfaro, Luis Donaldo Colosio, Patricia Mercado, Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez pueden competir, y detalló que estos salen a la par de la alianza e incluso de Xóchitl Gálvez y Lily Téllez (PAN).

“En la encuesta además refiere que el 70 por ciento de la gente no quiere que vayamos en alianza, es algo que la gente que no quiere que vayamos”.