Morena discutirá si retiran concesión de TV Azteca a Salinas Pliego

CN COLIMANOTICIAS

Ciudad de México. – El magnate Ricardo Salinas Pliego reaccionó ante la idea de ‘expropiación’ de TV Azteca que propuso el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II.

Ayer lunes 5 de mayo, durante una asamblea a puerta cerrada en la que Morena llevó a cabo su VI Consejo Nacional, el escritor Paco Ignacio Taibo II señaló como necesaria una conversación en dicho partido sobre la nacionalización del canal 13 de televisión abierta, el cual forma parte de una concesión de Ricardo Salinas Pliego.

En respuesta desde sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego publicó un mensaje con el que señaló al director del Fondo de Cultura Económica, así como a los integrantes de Morena, como “comunistas” y “pobres rateros”:

“Así son los comunistas del Morena, siempre soñando con robarse lo de los demás, pobres rateros… Sueñan con seguir robando”. Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego: Paco Ignacio Taibo recuerda su adeudo de 63 mil millones de pesos ante el SAT

Ayer 5 de mayo, Paco Ignacio Taibo II señaló como necesaria una conversación en Morena para buscar la ‘expropiación’ de TV Azteca, concesión que le pertenece a Ricardo Salinas Pliego desde 1993, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

En ese sentido, el director del Fondo de Cultura Económica recordó que Ricardo Salinas Pliego adeuda 63 mil millones de pesos con actualizaciones y recargos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), según se informó en marzo de 2024, aún en el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Cada vez que tengo que poner mis pagos de Hacienda, el hígado se me retuerce cuando pienso que hay, voy a tratar de usar adjetivos suaves contra mi costumbre, empresarios que se niegan a hacer su cobro obligatorio, que tranzan a la nación, mientras que los ciudadanos cumplimos rigurosamente”.

Paco Ignacio Taibo II

Ricardo Salinas Pliego: Paco Ignacio Taibo II pide discutir la nacionalización del canal 13 por razones de salud nacional

Luego de recordar la deuda de Ricardo Salinas Pliego ante el SAT, Paco Ignacio Taibo II habló sobre la necesidad de que Morena discuta la nacionalización del canal 13 de televisión abierta, en referencia a la concesión del ahora Canal 1, por un tema de salud nacional, según el escritor.

“Yo me pregunto: ¿Por qué el partido no está discutiendo medidas como la nacionalización, por razones de salud nacional, del canal 13 de televisión? No es que lo proponga, es que tenemos que conversar todos estos temas”.

Paco Ignacio Taibo II

En esa relación de ideas, durante el VI Consejo Nacional de Morena, encabezado por la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, y el secretario general de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, el director del Fondo de Cultura Económica también recordó la necesidad de un Consejo Consultivo para discutir este tipo de temas.

Ricardo Salinas Pliego: Término de ‘expropiación’ no aplicaría para TV Azteca; sería retiro de concesión

Sin embargo, cabe aclarar que el término ‘expropiación’ no aplicaría en el caso TV Azteca, ya que Azteca Uno, Azteca 7 y ADN40 forman parte de una concesión del Estado que le fue cedida a Ricardo Salinas Pliego desde 1993, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo con el portal de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México (CDMX), una concesión consiste en lo siguiente:

“Se puede entender la concesión como el mecanismo jurídico por medio del cual, quien tiene la titularidad de determinadas atribuciones o facultades, o de ciertos bienes o derechos, delega su ejercicio o aprovechamiento a favor de un tercero, y está prevista, tanto en el derecho privado, a través de la concesión mercantil, también llamada franquicia, como en el derecho público, mediante la concesión administrativa, la cual puede ser de tres clases: la demanial, o de explotación, uso y aprovechamiento de bienes del Estado; la de obra pública y la concesión de servicio público; esta última es producto de la descentralización administrativa por colaboración”. Gobierno de la CDMX

En 1993, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari le entregó la concesión de Imevisión (ahora TV Azteca) a Salinas Pliego y en este negocio participó su propio hermano, Raúl Salinas de Gortari, según relató el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, en entrevista con Sabina Berman para Canal 14.

Con información de sdpnoticias