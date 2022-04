Morena Colima condena la conducta del regidor tecomense Jorge Luis Reyes Silva (video)

*No son conductas acordes a los principios que rigen nuestro movimiento: CEE *Se invita a Reyes Silva para que no repita este tipo de acciones y exprese una disculpa pública por su comportamiento.

CN COLIMANOTICIAS



Tecomán, Col.- Mediante comunicado de prensa, el Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), condenó enérgicamente la conducta del regidor tecomense Jorge Luis Reyes Silva, quien en aparente estado de ebriedad se vio involucrado en un incidente con la Policía Municipal este miércoles, luego de un incendio registrado en un local comercial de la zona Centro de Tecomán.

A continuación el comunicado:

El Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), condenó enérgicamente la conducta del regidor tecomense Jorge Luis Reyes Silva, quien se vio involucrado en un incidente con la Policía Municipal este miércoles, luego de un incendio registrado en un local comercial de la zona Centro de Tecomán.



Desde este CEE de morena Colima, queremos dejar claro que no son conductas que avale ni tolere el partido, pues éstas no son acordes a los principios que rigen nuestro movimiento, debido a que nuestros representantes deberán, en todo momento, conducirse con rectitud y en apego a lo que marcan nuestros documentos básicos.



Es por ello que la dirigencia de morena Colima invita al regidor Reyes Silva a que recuerde la declaración de principios que decidió hacer suya cuando asumió la candidatura como parte de la planilla al municipio de Tecomán, y que en lo sucesivo se abstenga de este tipo de conductas y cualquier otra que contravenga el Estatuto, Programa de lucha y Declaración de Principios de nuestro partido-movimiento.



Además, se le convoca a que exprese una disculpa pública a la sociedad tecomense por su proceder.



Finalmente, desde este CEE hacemos un llamado a las y los representantes populares de morena, personas servidoras públicas emanadas del movimiento, militantes y simpatizantes, a que se conduzcan siempre con rectitud y a que no pierdan de vista que nuestro trabajo es por y para la población colimense, con la elevada encomienda de concretar la Cuarta Transformación de la vida pública del país y de nuestra entidad.