Microsoft Teams anuncia nueva función: Con IA podrás escuchar y hablar 9 idiomas en reuniones

CN COLIMANOTICIAS

Estados Unidos. – Las reuniones de Microsoft Teams tendrán una nueva función de intérprete que por medio de la inteligencia artificial (IA) permitirá a cada participante hablar, conservando su tono y voz, en nueve idiomas o escuchar la reunión en el idioma que elija.

The #MSIgnite keynote starts NOW🎤 Tune into the live broadcast: https://t.co/0JrifATvAk

— Microsoft Events (@events_msft) November 19, 2024